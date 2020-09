Jornadas de capacitación para coordinadores en FACCMA

Itongadol.- La reinvención y la innovación son moneda corriente hoy en la Federación y mes a mes, distintas alternativas fueron surgiendo desde las distintas áreas que la componen. En este caso, en los meses de agosto y septiembre se llevaron a cabo las jornadas de capacitación destinadas a coordinadores y coordinadoras de distintas instituciones brindadas por Diego Lerner, Coordinador del área de Cultura y Educación de FACCMA y Magalí Desse, Directora de NOAM.

Magalí llevó adelante las charlas de “Toma de decisiones”, “Motivación” e “Innovación” y finalizó su tarea el último jueves, mientras Diego tuvo a su cargo las capacitaciones de “Liderazgo y Comunicación” y cerrará esta semana con “Gestión emocional”.

Justamente con este último dialogamos para que nos cuente como vivió esta primera experiencia.

¿Cómo surgió la idea del curso?

La idea del curso surgió porque consideramos desde el área de cultura y educación de FACCMA, que no estábamos brindando capacitaciones a coordinadores y coordinadoras; algo que años anteriores tal vez sucedía en el marco de otros espacios como Kisharon, pero sentíamos que faltaba algo que podíamos producir.

La idea siempre fue capacitar sobre algo que no se suele estudiar en carreras tradicionales, donde aprendemos habilidades duras, como las ciencias sean políticas, matemáticas, de educación y si enfocarnos en las habilidades blandas, como la creatividad, inteligencia emocional, cómo administrar el tiempo, cosas que son importantísimas para llevar a cabo y brindar un mejor servicio en los ámbitos donde nuestros coordinadores se desempeñan.

¿Se cumplieron las expectativas?

Totalmente. Los resultados estuvieron por encima de las expectativas. En total pasaron 90 personas de distintas instituciones, algo que superó lo que yo me imaginaba. En total van a terminar siendo (con el del último jueves) cinco encuentros. En el primero hubo 50 personas y luego promediamos en 30 por encuentro, lo que nos hace dar cuenta que hay interés, entusiasmo y eso nos genera la ilusión de que este proyecto tenga continuidad.

¿Cómo te preparas para la última jornada?

De la misma manera que siempre. Me apasiona lo que hago, me encanta capacitar y semana a semana trato de leer nuevas cosas para poder seguir incorporando herramientas y contenido a la capacitación.

Cerramos con inteligencia emocional, algo que a mi me parece fantástico. Cómo gestionar emociones en nuestros madrijim, madrijot, que entiendan que no es lo mismo llegar a pararse frente a un grupo de una u otra forma con las emociones que uno trae previamente. En este contexto de pandemia, es importantísimo entender y poder trabajar con las emociones. Lo mismo en el área deportiva, es algo muy interesante y lindo de enseñar y aprender.

¿Qué sensaciones te dejó el curso?

Las mejores. Que tiene que ser un espacio que continúe año tras año con diferentes temas. A futuro, si no estamos en pandemia y podemos hacer encuentros presenciales sería interesante, así como también mantener la virtualidad para darle la posibilidad de participar a los coordinadores y las coordinadoras de todo el país.