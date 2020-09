Mensaje del Presidente de Likud Olami, Yaakov Hagoel

Itongadol.- A continuación, compartimos un comunicado difundido por el Presidente del Likud Olamí, la representación global del partido Likud, Yaakov Hagoel, respecto a los hechos recientes y a la interna política al interior del partido.

Estimados miembros del Likud Mundial, delegados y funcionarios,

Me complace poder informarles la noticia de que ayer el Comité Central del Likud Israel votó para mantener nuestro equilibrio de poder. La constitución del Likud no será cambiada y los delegados de la Diáspora no perderán su lugar en la lista para el Congreso Mundial Sionista como algunos oportunistas buscaban.

El movimiento Likud ha sido una parte integral de la política israelí. Sus miembros se ven a sí mismos como el cumplimiento de la ideología de Ze’ev Jabotinsky y la continuación del camino de los grandes líderes de Israel como Menachem Begin y Yitzhak Shamir. El Likud es el partido más fuerte y más grande de Israel. En las últimas elecciones, cerca del 30% de los votantes elegibles en Israel votaron por el Likud. Representa las aspiraciones nacionales del pueblo de Israel que ve la importancia de una una economía fuerte, poder político y militar, así como los valores tradicionales.

El Likud Mundial representa el movimiento del Likud en docenas de ramas alrededor del mundo. Estas Las ramas llevan a cabo actividades regulares para fortalecer la identidad judía y sionista, preservar los valores del Likud y ayudar a mantener un sentido de seguridad para las comunidades judías en torno a la mundo.

Durante los últimos cinco años, he tenido el privilegio de dirigir el Likud Mundial y representar sus principios mientras mantengo mis oídos abiertos a los miembros de nuestras ramas y satisfago sus necesidades en las instituciones nacionales.

En el último año, los procesos democráticos han tenido lugar en docenas de nuestras ramas alrededor del mundo. Nuestra representación ha alcanzado un pico gracias al duro trabajo de ramas del Likud y activistas de diferentes países, lo que nos hace una fuerte presencia en el Congreso Sionista Mundial.

Recientemente, un grupo de oportunistas políticos, por razones de interés propio, trató de cambiar el equilibrio de poder. Actualmente, nuestra constitución estipula que nuestra representación en la conducción de Likud será 60% del Likud Olami (Mundial) y 40% de la rama israelí del Likud.

Estos oportunistas querían invertir el equilibrio de poder y hacer que sólo el 40% para Likud Olami y 60% para el Likud israelí.

En otras palabras, querían cambiar la constitución del Likud para disminuir el poder de los elegidos del Likud Olami delega y transfiere el poder a la rama israelí a expensas de nuestros representantes en el extranjero.

Este intento también habría incluido un cambio retroactivo, lo que significa que los delegados del Likud Mundial que fueron elegidos democráticamente a principios de este año habrían perdido su lugar en la lista para el próximo Congreso Mundial Sionista. Fue como cambiar las reglas del juego mientras el juego aún se estaba jugando.

A pesar de la presión de las figuras clave y de los políticos, ese intento fracasó. Felicito al Likud Comité Central de Israel en su clara decisión de respetar el importante papel de nuestros activistas en la Diáspora.

Los temas que se debatirán en el Congreso son los fatídicos que afectan a Israel y al mundo judío. Durante los últimos meses, he librado una gran lucha para asegurar la preservación del equilibrio de poder para los delegados del Likud en la Diáspora y agradezco a todos los que me apoyaron en esta campaña.

Era importante para mí contactar con usted personalmente y compartir con usted este proceso. Aprecio la asistencia de todos y cada uno de ustedes, los delegados y activistas del Likud Mundial en la Diáspora, que hizo oír su voz e impidió este cambio injusto en la constitución.

Seguiré luchando y siendo su voz, los delegados de todo el mundo, para defender su derecho a participar y estar representados en el Congreso Mundial Sionista. Continuemos trabajando juntos en beneficio de nuestro sueño común de una sociedad israelí fuerte y orgullosa en la visión de Theodor Herzl y Ze’ev Jabotinsky.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a ustedes y a sus seres queridos un feliz y saludable año nuevo. Shana Tova, que sean inscriptos en el Libro de la Vida y que tengan un año fructífero en estos tiempos difíciles.

Atentamente,

Yaakov Hagoel

Presidente del Likud Mundial