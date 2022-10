Ucrania pidió oficialmente a Israel la Cúpula de Hierro y otros sistemas de defensa

Itongadol.- El gobierno ucraniano envió ayer a Israel una carta oficial pidiendo sistemas de defensa aérea que le permitan contrarrestar cualquier misil balístico iraní y los drones de ataque iraníes utilizados por Rusia en Ucrania.

La solicitud enviada por el gobierno ucraniano y obtenida por Axios aseguraba que Rusia cambió a un nuevo método de ataques, incluyendo el uso de drones de fabricación iraní contra las ciudades y la infraestructura civil.

«De acuerdo con la información disponible, hay una alta probabilidad de entregas rápidas a la Federación Rusa de misiles balísticos Fateh-110 y Zolfaghar desde Irán», expresaba la carta enviada por la Embajada de Ucrania en Israel al Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

En este contexto y con el fin de proteger a sus civiles, Ucrania quiere iniciar la cooperación con Israel en materia de defensa aérea y de misiles. «Ucrania está muy interesada en obtener de Israel (en el plazo más breve posible) sistemas de defensa, en particular Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor y el apoyo israelí en la formación de los operadores ucranianos», detallaba la carta.

Lo que ocurre es que algunos de los sistemas solicitados por Ucrania, como el Iron Beam, aún no están operativos, y otros, como el Patriot, se fabrican en Estados Unidos.

La carta subraya que la petición se basa en la consideración de que «la experiencia positiva adquirida por Irán en el uso de armas en Ucrania conducirá a una mayor mejora de los sistemas iraníes. Esto contribuirá significativamente a fortalecer el potencial de Irán de producir armas ofensivas y, como resultado, aumentará las amenazas de seguridad para el Estado de Israel y Medio Oriente».

Finalmente, Ucrania expresó que espera una »reacción positiva de Israel a esta propuesta».

Funcionarios israelíes confirmaron a Axios que habían recibido la carta.

Hasta el momento, Israel entregó a Ucrania ayuda humanitaria, cascos y chalecos antibalas para los equipos médicos, pero se abstuvo de proporcionar armamento avanzado y sistemas de armas defensivas, por temor a un choque con Rusia que podría perjudicar los intereses de seguridad de Israel en Siria.

Scoop: The Ukrainian government sent Israel on Tuesday an official request for air defense systems that will allow it to counter any Iranian ballistic missiles and Iranian attack drones used by Russia in Ukraine. My story on @axioshttps://t.co/ShJbRCf573 pic.twitter.com/UTSsvxLLwH

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2022