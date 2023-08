Al menos cinco muertos y 18 heridos en un bombardeo ruso a un edificio residencial en Pokrovsk

Itongadol.- Al menos cinco personas murieron y 18 resultaron heridas por el impacto de dos misiles rusos sobre un edificio de viviendas de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk, según el jefe de la administración presidencial ucraniana, Andriy Yermak.

Las operaciones de rescate estaban en marcha en el edificio, donde se cree que los residentes están atrapados bajo los escombros, como se ve en un video publicado en X por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

The city of Pokrovsk, Donetsk region. Donbas, from which Russia is trying to leave only broken and scorched stones. Two missile strikes. An ordinary residential building was hit. Unfortunately, there are victims. Rescuers and all necessary services are on the scene. The rescue of… pic.twitter.com/zsIA7dR6HR

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2023