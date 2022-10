Según Zelensky Rusia utilizó drones y misiles de »fabricación iraní» en los bombardeos recientes

Itongadol.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró que las fuerzas rusas utilizaron el lunes »drones y misiles de fabricación iraní» en un intenso bombardeo que tuvo como objetivo la infraestructura energética en varias ciudades.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Zelensky expresó: «La mañana es dura. Nos enfrentamos a terroristas». Decenas de misiles, ‘Shaheds’ iraníes».

Además, el presidente ucraniano acusó a Rusia de apuntar a la infraestructura energética de Ucrania durante los ataques, diciendo que «quieren el pánico y el caos, quieren destruir nuestro sistema energético. Son incorregibles».

«El segundo objetivo es la gente. Ese momento y esos objetivos fueron especialmente elegidos para causar el mayor daño posible», agregó Zelensky.

Los sofisticados ‘drones’ de combate iraní ‘Shahed

Rusia bombardeó ciudades de toda Ucrania el lunes, matando a civiles y destruyendo infraestructuras en aparentes ataques de venganza después de que el presidente Vladimir Putin declarara que una explosión en el puente de Crimea era un ataque terrorista.

Los misiles se estrellaron contra Kiev en el corazón del concurrido centro de la ciudad, en los ataques más intensos contra la capital desde que Rusia abandonó un intento de capturarla en las primeras semanas de la guerra.

También se registraron explosiones en Lviv, Ternopil y Zhytomyr, en el oeste de Ucrania, Dnipro y Kremenchuk, en el centro del país, Zaporizhzhia, en el sur, y Kharkiv, en el este.

Un testigo de la región rusa de Belgorod, cerca de la frontera ucraniana, también escuchó una explosión en la zona fronteriza.

Russia’s continued strikes in Ukraine pose a direct threat to civilians and civilian infrastructure. The Embassy urges US citizens to shelter in place and depart Ukraine now using privately available ground transportation options when it is safe to do so. https://t.co/0Y5V9TLBYX

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) October 10, 2022