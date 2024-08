Madre de rehén israelí secuestrado en Gaza: «El director del Mossad me dijo que no sería posible llegar a un acuerdo por motivos políticos»

Itongadol.- Einav Tzangauker, la madre del secuestrado Matan, contó este martes que en una conversación privada que mantuvo con el director del Mossad, David Barnea, se le comunicó que en este momento un acuerdo por los rehenes no es posible «por motivos políticos». Las declaraciones las formuló como parte del comité de investigación civil de la masacre del 7 de octubre.

«Quiero dar a conocer a este comité que me senté con el director del Mossad, David Barnea, a finales de mayo, y recibí indicaciones sobre las etapas de las negociaciones a las que irá el Estado de Israel, por supuesto bajo bajo la dirección del primer ministro. El director del Mossad me miró a los ojos y me dijo: «Mi querida Einav, lamentablemente en la constelación política actual no será posible llegar a un acuerdo para la liberación de los secuestrados debido a la política», reveló la madre al comité.

Según Tzangauker, la conversación entre ella y Barnea fue grabada. «Durante la conversación privada, estaba presente en la habitación con nosotros una chica llamada Rotem, que es la directora de su oficina».