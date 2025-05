A 600 días del 7 de octubre, los ex rehenes recuerdan a quienes quedaron atrás y exigen un alto el fuego

Itongadol.- En un emotivo acto en la Plaza de los Rehenes, sobrevivientes del cautiverio en Gaza y familiares de quienes aún siguen secuestrados pidieron el fin de la guerra y el regreso inmediato de los 58 rehenes que continúan en poder de Hamás.

Ofri Bibas, hermana del rehén liberado Yarden Bibas, recordó con dolor a la familia de su hermano, asesinada por Hamás:

«El 7 de octubre, un bebé fue secuestrado en su casa junto a su madre y su hermano de cuatro años. Los separaron de su padre, que también fue capturado. Estaban aterrorizados. Todos recuerdan la mirada de Shiri, una mirada que pedía ayuda, protección, rescate.

Mis sobrinos creían que los adultos siempre los protegerían, como su madre los cubrió con una manta aquel día. De toda la familia, sólo Yarden volvió con vida. El resto regresó sin vida, en bolsas».

Iair Horn, liberado del cautiverio en febrero durante el último alto el fuego, expresó su angustia por su hermano menor, Eitan Horn, que continúa cautivo:

«En los túneles no sabés si un terrorista va a levantarse una mañana y dispararte, o si el lugar donde dormís va a volar por los aires por una bomba», relató Horn, en la concentración por los 600 días desde el ataque de Hamás.

Contó un momento extremo durante un bombardeo israelí: «Nos agarraron y empezamos a correr por un túnel torcido que podía derrumbarse en cualquier momento, intentando escapar de las bombas y de los gases tóxicos».

En ese momento, le gritó a su hermano: «’Si no empezás a moverte, los dos vamos a morir acá’».

«Entonces se levantó», continuó Horn. «Ahora ya no estoy ahí para tironearlo del brazo».

Con la voz quebrada, Horn exigió una acción urgente:

«Nos salvó la suerte, pero la suerte se terminó. En lugar de suerte, necesitamos firmar el fin de la guerra. En lugar de suerte, tenemos que traer de vuelta a los 58 rehenes ahora — arrastrarlos por el brazo de vuelta a casa, a un lugar seguro».

«No podemos sacrificar más — ya fue suficiente», agregó. «Soldados conscriptos entregando su cuerpo y alma: prefiero que estén de vacaciones. Reservistas valientes y experimentados: preferiría que llevaran a sus hijos al jardín cada mañana».

«Así que me dirijo a usted, primer ministro Benjamin Netanyahu», dijo, mientras la multitud abucheaba su nombre. «Usted me trajo de vuelta a casa. Hágalo otra vez».

Ohad Ben Ami, quien fue liberado junto con Iair Horn, habló sobre los cinco rehenes con quienes compartió cautiverio en un túnel subterráneo — Yosef-Haim Ohana, Bar Kuperstein, Elkana Bohbot, Segev Kalfon y Maxim Herkin — quienes aún permanecen allí, “en las mismas noches frías, con el mismo miedo diario”.

“Todos siguen vivos — con la palabra clave siendo siguen”, dijo Ben Ami.

“En los últimos videos [difundidos por Hamás] los vi, pero no como los recordaba”, agregó. “El miedo que vi en sus ojos no me abandona. Su estado físico es terrible, y su estado mental lo es aún más”.

Sobre las condiciones del cautiverio, relató:

“Vivíamos con las sobras, física y emocionalmente, y mientras yo estoy acá hablándoles, ellos siguen ahí, respirando… apenas”.

“No los olviden”, pidió. “No dejen que llegue el día 601 como si no hubiera pasado nada”.

Cuando Ben Ami bajó del escenario, la multitud lo despidió con un grito unánime: “¡Héroe!”