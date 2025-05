La policía retira por la fuerza de la sede del Likud a los manifestantes que conmemoran el 600º día de guerra

Itongadol.- La policía israelí comenzó a evacuar por la fuerza a los manifestantes que habían entrado en la sede del Likud (Metzudat Ze’ev) en Tel Aviv, se ataron frente a la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y comenzaron una protesta pacífica de 600 minutos para protestar por el 600º día de la guerra entre Israel y Hamás el miércoles.

Los manifestantes también proyectaron las palabras «Embajada de Catar en Israel» en la fachada del edificio Metzudat Ze’ev, en alusión a los supuestos sobornos del Gobierno de Catar a los asesores del Gobierno.

En un comunicado, la policía israelí afirmó que los manifestantes estaban alterando el orden público con su protesta.

«Durante una manifestación ilegal en Tel Aviv, decenas de manifestantes que alteraron el orden público, causaron daños materiales y entraron en Metzudat Ze’ev fueron detenidos».

El comunicado también señalaba que un agente de policía resultó herido y que la policía estaba llevando a cabo detenciones generalizadas.

Fuera de Metzudat Ze’ev, cientos de manifestantes también iniciaron una sentada, bloqueando las calles cercanas. Los manifestantes se ataron a las escaleras del edificio para conmemorar los 600 días de abandono de los rehenes.

«Estamos realizando una sentada no violenta en las escaleras que conducen a la oficina del hombre que dirige el país como si no hubiera rehenes, como si el tiempo no se estuviera agotando», dijeron los manifestantes.

«Este lugar, que en su día simbolizó la responsabilidad nacional, se ha convertido en una sala para acuerdos cínicos con los enemigos. Hemos venido a recordar lo que se está silenciando: 600 días de ocultación, represión y abandono».

Los manifestantes hicieron hincapié en que la acción no es provocativa, sino una acción civil decidida y no violenta, y afirmaron que la intención no era provocar, sino sentarse y representar a la mayoría silenciosa.

«En nombre de aquellos que ya no pueden soportar otro informe sobre una familia rota, otro discurso vacío, otro retraso. En nombre de los soldados, los heridos, los evacuados y los rehenes que siguen cautivos y abandonados. Mientras ellos estén dentro, nosotros no podemos permanecer en silencio fuera».

Tras las protestas, Shikma Bresler, Moshe Redman, Yaya Pink y Ami Dror, líderes de la protesta por la democracia, dijeron: «Incluso después de 600 días de abandono, el público lucha con determinación en las calles contra un Gobierno que abandona a los rehenes y la seguridad del país.

Hacemos un llamamiento a todos para que se unan a la manifestación semanal de mañana en la plaza Rabin a las 19:30, para poner fin a esta locura, y para que acudan hoy a apoyar a la estación Salma de Tel Aviv y a las decenas de detenidos que tomaron la embajada de Catar en Israel».