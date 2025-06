Más de 43.000 judíos de todo el mundo hicieron aliá a Israel desde el 7 de octubre

Itongadol.- Lo confirmó la Agencia Judía que precisó que un tercio tiene entre 18 y 35 años.Más de 43,000 inmigrantes llegaron a Israel de docenas de países desde el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según infomói, la Agencia Judía, alrededor de un tercio tienen entre 18 y 35 años. Muchos han sido absorbidos a través de programas apoyados por el gobierno que ayudan a los recién llegados a establecerse en kibutzim.

Matan Shamir, de 39 años, llegó procedente de Filadelfia dos meses después de la masacre del 7 de octubre. Originalmente planeaba ser voluntario durante seis semanas bajo un programa de la Agencia Judía y el gobierno, finalmente decidió quedarse y extendió su servicio con seis meses más de voluntariado agrícola cerca de la frontera con Gaza.

De acuerdo a lo consignado por The Jerusalem Post, Shamir trabajó en el huerto de la familia Bibas en Moshav Yesha. “Sentí una fuerte necesidad de ayudar, especialmente ahora,”, dijo. “Este siempre ha sido el lugar para los judíos. El trabajo aquí es significativo—, especialmente cerca de la frontera».

Ahora vive en Kibbutz Or HaNer, donde trabaja como gerente de operaciones en marketing agrícola y participa en el programa de la Agencia Judía «Home in the Homeland». Shamir también está a punto de cumplir 40 años. Se espera que algunos de los miembros de su familia de los Estados Unidos y Suiza se unan a él para las celebraciones.

En tanto, Isabelia y Bert Bustamante, ambos de 33 años, hicieron aliá desde Argentina en mayo de 2024, en medio de la guerra. “Sabíamos todo sobre la guerra, pero insistimos en venir. Vivir en Israel había sido nuestro sueño durante mucho tiempo,” dijo Isabelia.

Comenzaron sus nuevas vidas en un centro de absorción de la Agencia Judía en Nahariya. A pesar de las sirenas y explosiones de cohetes, estudiaron hebreo diligentemente en un ulpan (centro de estudios hebreo). “Aprendimos juntos—Bert y yo,” dijo Isabelia. Más tarde se inscribieron en un programa de hospitalidad apoyado por la Agencia Judía, que los capacitó para manejar los desafíos del servicio hotelero.

El mes pasado, se mudaron a su propio departamento en Netanya y comenzaron a trabajar en Tel Aviv—Isabelia en la cafetería de una compañía de tecnología y Bert en la terminal de carga en el aeropuerto Ben Gurion. Sin familia en Israel, la pareja ha construido un nuevo círculo social y está planeando su futuro en el país.

Por su parte, Victoria Masilnikov huyó de Ucrania con su hija Melania en 2022, poco después de que comenzara la invasión rusa. Su viaje la llevó desde Dnipro a través de Moldavia y Rumania antes de llegar al Kibbutz Kfar Masaryk en el Consejo Regional de Mateh Asher, donde se inscribió en el programa local.

“Nos dieron un departamento pequeño pero agradable,” dijo Masilnikov. “Nunca me arrepentí de mi decisión. El kibutz es increíble, estoy feliz de vivir aquí y mi hija se siente segura y libre», agregó.

Ahora trabaja en un hogar de ancianos y está criando a Melania en un ambiente tranquilo. En diciembre, después de dos años y medio de diferencia, su esposo Yevgeny logró abandonar Ucrania y reunirse con ellos.

Al respecto, el presidente de la Agencia Judía, Doron Almog resaltó que el aliá a Israel es de “importancia estratégica y existencial,” refuerza la sociedad israelí en todas las áreas. “Detrás de cada nueva oleh hay una historia de responsabilidad mutua y destino compartido entre el pueblo judío y nuestro país. Estas historias reflejan coraje, sionismo y amor incondicional por Israel”. completó.

En tanto, el Director General de la Agencia Judía, Yehuda Stone, explicó: “En cada encuentro con nuevos olim—, especialmente aquellos que eligieron vincular su destino con el nuestro después de octubre 7— siento su profundo sentido de pertenencia y creencia en nuestro futuro. Esa es la esencia del sionismo: la comprensión de que hay un pueblo con una historia y una misión», concluyó.