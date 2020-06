La Unión Europea excluye a Israel de la lista de países autorizados para viajar ante el aumento de casos de COVID-19

Itongadol/Agencia AJN.- Los israelíes no podrán viajar a la Unión Europea por lo menos durante las próximas dos semanas, después de que el consejo del bloque publicara el martes una lista de países sobre los que se han levantado las restricciones de viaje.

Otros países dignos de mención que quedaron fuera de la lista son los Estados Unidos, Rusia, Brasil, India y Turquía. Sin embargo, la lista se considera una recomendación y se permite a los países individuales decidir por sí mismos cómo proceder.

Los ciudadanos de los siguientes países podrán entrar en los 27 miembros de la UE y a otras cuatro naciones de la zona europea de viajes sin visado: Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Rwanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay.

También se espera que los países considerados para la “lista de seguridad” levanten las prohibiciones que puedan tener sobre los viajeros europeos. La lista se actualizará cada 14 días, y se añadirán nuevos países e incluso se eliminarán algunos, dependiendo de si mantienen la enfermedad bajo control.

No se esperaba que Israel figurara en la lista de la UE, ya que el número de casos de coronavirus ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. Como resultado, la Dirección de Inteligencia Militar advirtió en un informe del martes que Israel no podrá reabrir más completamente sus cielos como estaba previsto el 1 de agosto si la situación no mejora.

Según el informe, la tasa de infección en Israel es 2,5 veces más alta que la que está siendo utilizada por la UE para determinar la entrada de turistas extranjeros, que no permite más de 16 casos por día por cada 100.000 ciudadanos.

El Reino Unido, que tiene sus propios criterios para determinar la entrada de extranjeros, incluye a Israel en una lista de condados “rojos”, de los cuales los viajeros deberán someterse a cuarentena durante dos semanas al entrar. Entre los países “verdes” figuran Alemania, Austria, Barbados, Croacia, Grecia, Nueva Zelanda, Tailandia y Vietnam. Entre los países “amarillos”, de los que tampoco se exige a los viajeros que pasen por cuarentena, figuran Australia, Canadá, Dinamarca, Japón, los Países Bajos, Singapur, Corea del Sur, Suiza, España, Italia, Francia y Bélgica.

Israel esperaba comenzar a recibir a los turistas extranjeros de países selectos el 1 de julio, pero el actual aumento de los casos de coronavirus puso el freno a ese plan, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Haiat, al diario The Times of Israel.

Jerusalem también había mantenido conversaciones con Grecia, Chipre y algunos otros países que a principios de este mes se consideraban de bajo riesgo para discutir la posibilidad de la llamada “burbuja” de viajes, pero nada se concretó cuando el número de casos comenzó a aumentar en Israel.

Los agentes de viajes dicen cada vez más que la solución al problema del turismo seguro ante el COVID-19 está clara: pruebas de virus en el aeropuerto.

Sin embargo, algunos expertos en salud advierten que el poder de las pruebas está sobreestimado. “Las pruebas no pueden resolver todos nuestros problemas, porque hay problemas de falsos positivos y falsos negativos”, dijo Nadav Davidovitch, miembro del grupo de trabajo de políticas sobre pandemias del Consejo de Seguridad Nacional, y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Ben Gurión del Néguev.

El martes pasado, los ministros del gabinete impusieron nuevas restricciones a las reuniones públicas en un intento por detener el aumento de la tasa de infección del coronavirus, ya que el Ministerio de Salud registró 765 nuevas infecciones en un período de 24 horas.

El número de casos activos subió el martes a más de 7.000. De los diagnosticados, 52 estaban en estado grave, 24 de ellos con respiradores.

El ministerio también informó de otra muerte, lo que eleva el número de víctimas desde el inicio de la pandemia a 320. Se realizaron 18.624 pruebas el lunes al expandir su capacidad de pruebas para reducir la propagación.