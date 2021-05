OEA: «CONDENO LOS ATAQUES CON COHETES REALIZADOS CONTRA CIVILES POR HAMAS»

Itongadol.- El día de ayer Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), expresó a través de su cuenta de Twitter su postura sobre la situación en Israel en una charla con Modi Ephraim.

«Hablé con el diputado Dir. Gral @modiephr @IsraelMFA sobre la situación en Israel. Condeno los ataques con cohetes realizados contra civiles por Hamas y reconozco el derecho legítimo de Israel a defenderse a sí mismo y a su pueblo. Esperamos que vuelva pronto a la paz y con ella se restablezca la estabilidad.» Explicó en su comunicado.

I spoke with Deputy Dir. Gral @modiephr @IsraelMFA about situation in Israel. I condemn rockets attacks conducted against civilians by Hamas & recognize Israel’s legitimate right to defend itself and its people.

We hope to see return to peace soon and with it stability restored

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) May 13, 2021