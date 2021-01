Coronavirus. La vacuna es eficaz en un 92% en Israel en los primeros resultados controlados

Itongadol/Agencia AJN.- La vacuna contra el coronavirus de Pfizer muestra una eficacia del 92% en Israel, según la primera gran investigación controlada del mundo sobre su funcionamiento fuera de los ensayos clínicos. Sólo 31 de los 163.000 israelíes vacunados por el servicio de salud Maccabi contrajeron el coronavirus en sus primeros 10 días de protección completa, según declaró el jueves a The Times of Israel su principal analista de estadísticas sobre vacunas, Anat Ekka Zohar.

En una muestra equivalente de israelíes no vacunados, se diagnosticaron unos 6.437 en el mismo periodo de tiempo. “Es una noticia muy, muy buena”, dijo Ekka Zohar. “Es el primer estudio del mundo que analiza un número tan grande de pacientes totalmente vacunados”.

Pfizer logró una eficacia del 95% en los ensayos clínicos, y los médicos de todo el mundo miran a Israel con gran expectación para ver si la vacuna se acerca a esa cifra en el mundo real.

El profesor Eyal Leshem, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Sheba, dijo a The Times of Israel que la gente debería estar entusiasmada por el buen resultado, y no preocupada por el 3% de diferencia entre los ensayos y las cifras reales. “Se trata de una cifra muy alta, dentro de la desviación estándar que cabría esperar”, dijo Leshem.

Las cifras de Maccabi publicadas a principios de esta semana indicaban que la vacunación está funcionando muy bien, pero carecían de un grupo de control que dificultaba la extracción de una tasa de eficacia precisa.

Ahora, Maccabi ha analizado un grupo de control de israelíes con perfiles de edad y salud similares a los de los vacunados, compuesto en su totalidad por personas que no se han infectado ni han recibido vacunas. Esto permitió a Maccabi calcular su tasa de efectividad en el mundo real. Utilizó cálculos complejos, similares a los utilizados por Pfizer en los ensayos, para comparar las vacunas y el grupo de control y determinar hasta qué punto la vacuna parece prevenir la infección.

“Esto es muy emocionante”, dijo Ekka Zohar. “Es un nivel de eficacia muy alto y estamos viendo un porcentaje muy bajo de coronavirus entre los pacientes que han recibido ambas vacunas”.

Se cree que la protección total aparece una semana después de la segunda inyección, por lo que los datos de Maccabi abarcan a todos sus miembros que están entre siete y 16 días después de recibirla.

Ekka Zohar se mostró alentada por los leves síntomas de las personas vacunadas que contrajeron el coronavirus, así como por las bajas tasas de infección. “Ninguno ha sido hospitalizado y los síntomas son muy leves”, declaró. “Estamos hablando de dolor de cabeza y de una leve sensación de malestar, y casi no tienen fiebre. Es realmente una enfermedad muy leve”.

El resto de proveedores de servicios sanitarios de Israel aún no han presentado datos con un grupo de control, lo que significa que, aunque el Ministerio de Salud dio a conocer el jueves los datos de toda la nación, no ayudó a construir una imagen de los niveles de eficacia.

El ministerio informó de que se han producido 317 infecciones entre 715.425 vacunados, una tasa del 0,044%, o aproximadamente el doble de la tasa de infección observada entre los miembros de Maccabi. Sin embargo, los miembros de la prestadora de salud suelen proceder de un entorno socioeconómico más alto y viven en zonas con bajos niveles de infección. Ekka Zohar dijo que si hubiera un grupo de control nacional, probablemente indicaría un nivel de eficacia similar al de los datos del Maccabi.