Israel. Extremista judío condenado por el atentado que asesinó a tres palestinos en 2015

Iton Gadol/Agencia AJN.- El Tribunal del Distrito de Lodn declaró culpable al principal sospechoso del atentado terrorista de 2015 contra una casa palestina, en el que fallecieron tres miembros de la familia que vivía dentro.

Se trata de Amiram Ben-Uliel, un ultraortodoxo de 26 años. Además de los tres cargos por asesinato, fue condenado por dos cargos de intento de asesinato y dos cargos de incendio provocado. El tribunal lo absolvió por los cargos de pertenencia a una organización terrorista.

Los jueces escribieron en su fallo que habían llegado a la conclusión «más allá de toda duda razonable» de que Ben-Uliel había arrojado la bomba incendiaria en el hogar de Dawabsha, en la aldea de Duma, en el centro de Cisjordania. El incendio provocado por Ben-Uliel quemó hasta la muerte a Ali, de 18 meses, y a sus padres, Riham y Saad, mientras que hirió gravemente a Ahmad, de cuatro años de edad.

Ben-Uliel confesó el ataque en varias ocasiones durante el interrogatorio llevado a cabo por el organismo de seguridad del Shin Bet, pero algunas de esas confesiones fueron desestimadas por el tribunal en 2018 después de que los jueces determinaron que habían sido dadas durante un interrogatorio forzoso.

Sin embargo, con respecto al resto de las confesiones, el tribunal dictaminó el lunes que tenían «un peso considerable [y] eran consistentes con los hallazgos en el lugar de los hechos», con detalles demasiado específicos para haber representado una confesión falsa hecha por un hombre inocente.

«La capacidad del acusado de recrear el incidente, proporcionando detalles no divulgados, dos de los cuales ni siquiera eran conocidos por los investigadores en ese momento: el color del vehículo estacionado en la escena, así como una descripción de la ventana de la segunda casa [objetivo] y la dirección en la que se encontraba» fue convincente, escribieron.

Refiriéndose a su decisión de absolver a Ben-Uliel de los cargos de pertenencia a una organización terrorista, los jueces escribieron que no había duda de que el acto que había cometido había sido un ataque terrorista. Sin embargo, sostuvieron que no había pruebas suficientes para demostrar que se había llevado a cabo en el contexto de su pertenencia a un grupo terrorista, en particular porque Ben-Uliel no había sido condenado por ningún otro delito de ese tipo.

«No podemos descartar la posibilidad de que se tratara de un acto de venganza motivado por las percepciones racistas que tenía el acusado, aunque no fuera miembro de una infraestructura terrorista organizada», escribieron los jueces.

La defensa había argumentado que los métodos de interrogatorio utilizados por el Shin Bet deberían haber hecho inadmisibles todas las confesiones de Ben-Uliel y que su cliente sólo admitió el delito, incluso mucho después del interrogatorio por la fuerza, porque estaba convencido de que los métodos extremos se aplicarían de nuevo si no cumplía.

Además de afirmar que las confesiones eran falsas, los abogados de Ben-Uliel han señalado otros agujeros en el caso de la fiscalía. Han tomado nota del testimonio de un testigo de la Duma que dijo que vio a dos sospechosos salir corriendo de la aldea después de bombardear la casa de los Dawabsha. La policía también había creído inicialmente que había habido dos bombarderos, pero después de no vincular a un segundo sospechoso, más joven, al lugar de los hechos, optaron por acusarlo de cómplice, manteniendo al mismo tiempo que no había participado activamente en el ataque.

El investigador principal de la policía le dijo al Canal 13 a principios de este año que todavía cree que dos individuos estuvieron en la escena esa noche. La defensa también aportó el testimonio de un grafólogo que dijo que las dos frases hebreas encontradas en el graffiti de la escena, «Venganza» y «Viva el Rey Mesías», tenían dos caligrafías distintas y no pudieron haber sido pintadas con spray por el mismo individuo. Al final, el tribunal desestimó esos argumentos.

Mientras un juez leía en voz baja el veredicto en una sala con algunos periodistas debido a las restricciones del distanciamiento social, la esposa de Ben-Uliel, Orian, lo interrumpió, gritando que el tribunal estaba «condenando a un hombre inocente».

Los jueces programaron una audiencia para el 9 de junio antes de la sentencia de Ben-Uliel.

Hablando con The Times of Israel inmediatamente después de la sentencia, Hussein Dawabsha, padre de Riham, dijo que estaba «satisfecho con el veredicto» y que era «bueno que el asesino permaneciera tras las rejas, pero que no regresará» a su familia.

«Mi nieto pregunta todas las noches dónde está su madre, dónde está su padre, dónde está su hermano. Este veredicto no hace más fácil responderle», dijo Dawabsha, que ha estado cuidando de Ahmad desde el ataque.

«Espero que esta sentencia sirva de disuasión e impida que otros terroristas ataquen a inocentes», añadió, alegando que otros cómplices del ataque a la familia de su hija seguían en libertad, y pidiendo a las autoridades que también los llevaran ante la justicia.

El abogado de los Dawabsha dijo a los periodistas que, aunque estaba satisfecho con la mayor parte del fallo, rebatió la conclusión de los jueces de que Ben-Uliel no era miembro de un grupo terrorista. «Los jóvenes de las colinas llevan a cabo ataques terroristas todos los lunes y jueves», dijo, refiriéndose a los jóvenes ultranacionalistas israelíes como Ben-Uliel que establecen puestos en las colinas de Cisjordania y que son conocidos por llevar a cabo ataques contra los palestinos y vandalizar sus propiedades.

Dirigiéndose a los periodistas fuera de la sala del tribunal, el abogado de Ben-Uliel, Yitzhak Bam, de la organización de asistencia jurídica de Honenu, dijo que el veredicto no le había sorprendido después de que el tribunal hubiera desestimado las apelaciones anteriores. «Amiram fue condenado por un acto que admitió pero no por los actos que cometió. Su confesión fue dada durante una grave violación de sus derechos que incluyó tortura y esperamos que la Corte Suprema anule esta decisión», dijo Bam, prometiendo apelar el fallo.

Según el acta de acusación contra él, Ben-Uliel y un adolescente cómplice planeaban llevar a cabo un ataque contra los palestinos como venganza por un tiroteo de unos días antes en el que murió el civil israelí Malachy Rosenfeld. Cuando el joven cómplice no se presentó a tiempo en el punto de encuentro en julio de 2015, Ben-Uliel decidió llevar a cabo el ataque por su cuenta.

De acuerdo al acta, Ben-Uliel ntró en la aldea de la Duma y graffiteó en hebreo una casa, y luego lanzó cócteles molotov a través de las ventanas de algunas viviendas. El primer edificio estaba vacío, pero en el segundo dormían los miembros de la familia Dawabsha. Ali Saad Dawabsha, de 18 meses, murió quemado junto con sus padres, Riham y Saad, mientras que Ahmad, de 4 años, resultó gravemente herido.

El adolescente cómplice, cuyo nombre está prohibido publicar por ser menor de edad en el momento del ataque, llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Estado en mayo pasado en el que admitió haber planeado el incendio de la casa de los Dawabsha. La acusación contra él se modificó para no mencionar al niño pequeño y a los padres que murieron en el ataque.

En octubre, el Tribunal del Distrito de Lod dictaminó que era miembro de una organización terrorista y añadió el cargo adicional a los antecedentes penales del joven de 19 años.

Aprobado por un juez del Tribunal de Distrito de Lod, ese acuerdo permitió al adolescente confesar que conspiró para cometer un delito motivado por el racismo, el mismo cargo por el que fue acusado en enero de 2016. La acusación fue corregida para especificar el crimen como incendio, pero no asesinato.

En julio de 2019, el tribunal liberó al acusado a arresto domiciliario, menos de dos meses después de que varias de sus confesiones fueran extraídas bajo extrema coacción por los interrogadores del servicio de seguridad del Shin Bet.

La fiscalía ha pedido al tribunal que no condene al cómplice a más de cinco años y medio de prisión. Se deducirá de la sentencia el tiempo que el joven ya pasó tras las rejas, unos dos años y medio. La audiencia de sentencia para el cómplice está programada para el jueves.