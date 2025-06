AMIA: Esta tarde asumen las nuevas autoridades, con Osvaldo Armoza como presidente

Itongadol/Agencia AJN.- Esta tarde, en el auditorio de la AMIA, asumirán las nuevas autoridades de la Asociación Mutual Israelita Argentina, con Osvaldo Armoza como presidente.

Se trata de un abogado de 65 años, especializado en los fueros civil y laboral, que dirige un estudio jurídico propio y ya se desempeñó como revisor de cuentas de la AMIA entre 2017 y 2022.

Luego de que la Asamblea de Representantes de Asociados aprobara por aclamación la nómina propuesta por el Bloque Unido Religioso para conducir los destinos de la institución los próximos 3 años, el miércoles de la semana pasada el flamante presidente electo aseguró que para él es «un gusto y un honor haber sido elegido para tamaña responsabilidad».

«La vara está alta… Sé que cuento con una Comisión Directiva con la cual me voy a sentir no cómodo, muy, muy cómodo porque ya participé con varios de ellos, y los que no me conocen seguramente se van a sumar para defender los intereses institucionales, principalmente, y que se sientan representados todos los sectores», prosiguió.

«Línea directa para los que sugieran, para ser oídos y, Bizrat HaShem (con la ayuda de D’s) vamos a hacer una muy buena gestión. Así que gracias y a empezar a trabajar», completó Armoza u breve discurso inaugural, de menos de un minuto.

La Comisión Directiva que asumirá en unas horas estará integrada por:

Presidente: Osvaldo Armoza

Secretario general: Mario Sobol

Tesorero: Daniel Danon

Vicepresidente 1°: Darío Curiel

Vicepresidente 2°: Raúl Stolarza

Prosecretario 1°: Maximiliano Monticoff

Prosecretario 2°: Marcelo Preter

Protesorero 1°: José Cohen

Protesorero 2°: Héctor Borger

Secretario de actas: Gabriel Gutesman

Vocales: Marcos Ohana, Ariel Gordon, Isaac Serruya, Gustavo Holcman, Adolfo Berg, Obadia Cohen, Mario Altman, Carlos Sznajderhaus, Marcos Cohen, Kevin Levin, Rosa Nagelberg.

Revisores de cuentas titulares: Ariel Halperin, Gabriel Gorenstein.

Revisores de cuentas suplentes: Pablo Juejati, Javier Stolovitzky.

Invitados permanentes al Ejecutivo: Amos Linetzky, Ariel Eichbaum, Leonardo Jmelnitzky, Bernardo Zugman.

Invitados permanentes a la Comisión Directiva: Ariel Bohmer, Federico Levi, Oriel Herscovich, Adolfo Bercovich, Iaacob Hamra, Ana Azerrad, Néstor Siseles, Víctor Chama, Amiela Spector, Gerardo Gordon, Claudio Pzemiarover, Marcelo Suchmon, Daniel Lew, Mario Goldberg, Gustavo Sakkal, Marina Degtiar, Alberto Rotenberg y Leonardo Hansman.