Se entregaron los primeros Premios ILAN-AMIA a la Innovación y al Compromiso Social

Itongadol.- Con un emotivo acto, se realizó la ceremonia de entrega de los Premios ILAN-AMIA a la Innovación y al Compromiso Social, una iniciativa conjunta entre la Fundación ILAN y AMIA, a través del departamento de AMIA Social, que busca destacar propuestas innovadoras con fuerte impacto social. En esta primera edición, el foco estuvo puesto en la primera infancia, con énfasis en propuestas en áreas clave como nutrición, salud, educación y bienestar.

El evento, que contó con la presencia del embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, comenzó con las palabras del presidente de AMIA, Amos Linetzky:

“Eso es lo que tratamos de hacer: tratamos de mejorar un poquito la vida de las personas en todos nuestros ámbitos: infancia, discapacidad, personas mayores, voluntariado. Y es un sueño hecho realidad la alianza con esta organización tan importante, que construye puentes y lazos desde la ciencia, desde la innovación, desde el hacer, que es la mejor forma de crear diálogo y de hacer paz. Para nosotros es un honor esta sociedad con la Fundación ILAN”. Y continuó: “Sus sueños y proyectos son esenciales. Nunca se dejen abatir por las caídas, por los que les dicen que no; sigan siempre adelante, es casi un pedido personal. Hay muchas vallas, pero continúen”.

A continuación, se dirigió al público Adriana Camisar, directora ejecutiva de ILAN Internacional, quien valoró la alianza con AMIA y la importancia de impulsar el compromiso social desde la innovación:

“ILAN busca reconocer, inspirar y empoderar a personas maravillosas como ustedes, para que no bajen los brazos, para que persistan con sus proyectos, y no solo por el beneficio personal, sino por el impacto positivo que pueden generar en sus comunidades y en la región. Para ILAN, la innovación no tiene sentido sin impacto, y por eso, para ganar el premio ILAN, es necesario no solamente ser altamente innovadores, sino también generar un impacto positivo tangible en la vida de las personas”, expresó.

El evento sirvió también como plataforma de lanzamiento de la próxima edición de los premios, que tendrá como eje temático iniciativas enfocadas en la inclusión plena de personas con discapacidad. La convocatoria será lanzada próximamente a través de la página web de AMIA Social.

El jurado estuvo compuesto por especialistas de distintas áreas: Carolina Stanley, Gabriel Berger, Gerardo Della Paolera, Ianina Tuñón, Magdalena Saieg, Roberto Candiano y Paula Wechter. Todos ellos recibieron un presente institucional en reconocimiento a su compromiso con esta iniciativa.

Stanley y Berger también brindaron unas palabras en representación del jurado, valorando la calidad de los proyectos presentados y el compromiso de sus autores.

LOS PREMIADOS

El primer premio fue otorgado a Florencia Treglia Macías, creadora del “Programa Desarrollo Infantil en Familia (DIF)”, un proyecto con fuerte anclaje federal, alianzas estratégicas y una clara capacidad de escalabilidad.

El segundo puesto fue para Julio Manuel Pereyra y su propuesta “Caminos de Tiza”, una experiencia educativa con más de una década de trayectoria, orientada a poblaciones vulnerables y basada en un modelo de educación paliativa.

La Mención Especial fue para Lucía Fainboim por su proyecto Pantallas y primera infancia: cuidar el desarrollo saludable de los niños, que aborda con sensibilidad el uso de tecnologías en contextos de vulnerabilidad social.

Tanto Pereyra como Treglia Macías fueron premiados con un viaje a Israel como parte de una delegación de ILAN, que les permitirá conocer de cerca el ecosistema de innovación, tecnología y desarrollo social de ese país.

Como cierre musical, el joven artista Milo Marotti, de 14 años, deleitó a los presentes con su repertorio folclórico y popular.

Con una gran convocatoria, palabras inspiradoras y proyectos que marcan un camino posible hacia un futuro más justo, los Premios ILAN-AMIA cerraron su primera edición con un fuerte aplauso colectivo y la promesa de una continuidad sólida.