Irán rechaza negociaciones con Estados Unidos mientras continúen los ataques israelíes

Itongadol/Agencia AJN.- Los informes en medios internacionales que sugieren que Estados Unidos estaría negociando con Irán en medio de la guerra entre Israel y la República Islámica fueron desmentidos con firmeza por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, este viernes.

«No hay lugar para negociaciones con nosotros hasta que se detenga la agresión israelí,» declaró Araghchi en una entrevista con la televisión estatal iraní. «Estados Unidos solicitó negociaciones a través de mediadores y rechazamos esa oferta.»

No obstante, tres diplomáticos citados por Reuters confirmaron que el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, sostuvo varias conversaciones telefónicas con Araghchi desde que Israel comenzó sus ataques dentro de Irán la semana pasada. Según esas fuentes, Araghchi le comunicó al enviado del presidente estadounidense, Donald Trump, que Teherán no volvería a las negociaciones nucleares si Israel continúa sus ataques, pero podría mostrar cierta ‘flexibilidad’ respecto a temas nucleares.

Los diplomáticos afirmaron que los contactos también abordaron brevemente una propuesta estadounidense presentada a fines de mayo para crear un consorcio regional que permita el enriquecimiento de uranio fuera de Irán. Teherán ha rechazado en el pasado esa propuesta, insistiendo en que cualquier consorcio debe operar en territorio iraní.

«Le dijimos a Washington que negociar es imposible mientras continúe la agresión y mientras estemos comprometidos en nuestra legítima defensa,» reiteró Araghchi. «Defenderemos nuestro país frente a la agresión y no habrá diálogo con Washington porque es cómplice de los crímenes. No hemos tenido contacto con ellos y no lo tendremos bajo las circunstancias actuales.»

Araghchi subrayó que Irán está dispuesto a dialogar con otros países y confirmó que se mantendrán conversaciones con representantes europeos en Ginebra, limitadas exclusivamente a temas nucleares y regionales. «No negociaremos con nadie sobre nuestras capacidades misilísticas, y todos saben que están destinadas a defender nuestro territorio,» afirmó.

Previo a su reunión con Araghchi en Ginebra, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, insistió: «Mis colegas del Reino Unido, Francia y la Unión Europea están siempre abiertos al diálogo con Irán. Esto requiere la seria disposición de Irán a abandonar todo enriquecimiento nuclear que pueda conducir a un armamento nuclear.»

Araghchi confirmó que las conversaciones con Europa se centrarán exclusivamente en el tema nuclear, mientras funcionarios europeos preparan una propuesta integral para Teherán.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron pidió el fin de los ataques contra civiles e infraestructura civil en el conflicto entre Israel e Irán, y exhortó a Teherán a demostrar disposición para volver a las negociaciones nucleares. «Desde hace días, Francia tiene una postura clara: no hay justificación alguna para ataques contra infraestructuras o poblaciones civiles,» declaró Macron.

Mientras tanto, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió al canciller alemán Friedrich Merz que los ataques israelíes sobre Irán podrían desencadenar una ola migratoria hacia Europa, además de alertar sobre posibles fugas nucleares.

Las declaraciones de Araghchi se conocieron un día después de que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmara los contactos entre Estados Unidos y el régimen iraní, citando además un mensaje del presidente Trump sobre una decisión inminente.

«Tengo un mensaje directo del presidente: ‘Dado que existe una posibilidad considerable de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en un futuro cercano o no, tomaré mi decisión sobre intervenir o no en las próximas dos semanas’,” anunció Leavitt.

En Teherán, el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, lanzó una advertencia directa a Washington: «Si Estados Unidos entra en el campo de batalla, el resultado será una sorpresa estratégica. Acelerará su expulsión militar y de seguridad de la región. Washington debe saber que sus intereses en esta región no estarán seguros.»