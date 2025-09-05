Comunidad en Acción: las noticias de la semana

AMIA: COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN PARA RELEVAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS JUDÍAS CON DISCAPACIDAD, EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES

Ante una gran concurrencia que se dio cita en el edificio de Pasteur 633, se realizó la semana pasada el lanzamiento del…

FUNDACIÓN ILAN: LAS 7 MENTALIDADES QUE IMPULSAN A LOS PAÍSES MÁS INNOVADORES DEL MUNDO



En el dinámico panorama global de la innovación, no basta con tener recursos o tecnología avanzada…

BUBERTECH: INNOVACIÓN EDUCATIVA



En un proyecto interdisciplinario que une creatividad y tecnología, los grupos de 5º grado desarrollan una ciudad…

B’NAI B’RITH INTERNACIONAL: CASI DOS AÑOS DESPUÉS DEL 7 DE OCTUBRE, EL ANTISEMITISMO PROLIFERA EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE EUROPA Y DE TODO EL MUNDO



En el último informe de B’nai B’rith Internacional titulado “Un clima de miedo y exclusión: Antisemitismo en las…

AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV EN ARGENTINA: TAU INNOVATION DAY 2025



TAU INNOVATION DAY 2025. El impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas: Riesgos, Desafíos y Oportunidades…

JUVENTUD, INSPIRACIÓN Y CONEXIÓN: EXPERIENCIAS INOLVIDABLES CON MENORA



En los últimos meses, Menora, a través de su programa Olami, llevó adelante una serie de viajes y actividades que…

KEREN LEYEDIDUT EN EXPO ATID



El Keren Leyedidut estará presente en EXPO ATID, un día para informarse, inspirarse y planificar un nuevo futuro…

EL CÍRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO FUE ANFITRIÓN DEL IAJAD: MÁS DE 1.000 CHICOS Y CHICAS CELEBRARON LA UNIÓN COMUNITARIA



El pasado fin de semana, el Círculo Social Hebreo Argentino se convirtió en escenario de un evento emocionante…

EL YAD VASHEM Y SU TRABAJO CONTINUO DE CONMEMORACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SHOÁ



Establecido en 1953 por una ley de la Knéset (Parlamento israelí), el Yad Vashem, Centro Mundial para el Recuerdo del…

LA HISTORIA SEFARDÍ DETRÁS DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD



Para el turista es la postal obligatoria de Nueva York, la que todo visitante quiere conocer en persona. Para el mundo…

«UN SALTO AL LABORATORIO»: LA PERSPECTIVA DE HADASSAH SOBRE LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Como principal institución de investigación médica de Israel, el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea…

LA DAIA REALIZÓ EL 1° FORO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas organizó el primer encuentro de dirigentes deportivos, políticos…

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE EMPLEO DE LA OLEI, QUE LLEGA A LA ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE LA EXPO ATID



Marcelo Gleizer, director de Empleo de la Organización Latinoamericana, España y Portugal en Israel (OLEI), dialogó…

A SALA LLENA: KEREN HAYESOD ARGENTINA ORGANIZÓ UN EMOTIVO EVENTO MUSICAL A BENEFICIO DE ADI NEGEV



El Centro Cultural de la Ciencia (C3) fue el escenario de “Cantamos por Israel”, un evento organizado por la….

FACCMA: SE VIENEN LAS MACABEADAS INFANTILES

Se vienen las Macabeadas Infantiles en HEBRAICA y estos son los últimos días para inscribirte…

KADIMA ES UN LUGAR IDEAL PARA LOS MATRIMONIOS JÓVENES



Se acerca una nueva temporada de verano e Iton Gadol entrevistó a Pablo Reisman, el presidente del Centro Comunitario…

KKL PRESENTÓ A MARINA MAXIMILIAN EN UNA GIRA QUE DESLUMBRÓ EN LA ARGENTINA



El pasado miércoles 20 de agosto llegó a la Argentina la reconocida artista israelí Marina Maximilian, invitada por Keren…

HEBRAICA: “LA HISTORIA DE LA FAMILIA BIBAS, UN LEGADO DE MEMORIA PARA TODA LA COMUNIDAD”





La Sociedad Hebraica Argentina, Fundación Judaica, Keren Hayesod y Limud llevaron adelante un encuentro en un cine de la…

TIC EXPERIENCE 2025, UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN E IMPACTO SOCIAL EN ORT



Los proyectos de los estudiantes de la especialización de TIC de ORT volvieron a sorprender a la comunidad educativa…

LA OSA ORGANIZA UN CICLO DE CULTURA ISRAELÍ



La Organización Sionista Argentina (OSA), junto al Departamento de Cultura de AMIA, organizan “Made in Israel: Ciclo de…

ESCUELA INTEGRAL MAIMÓNIDES: TINOKÍ

Junto a las mamás y sus bebés, disfrutamos de una tarde llena de mimos, juegos, música y sonrisas, en la que también…

EL PROYECTO INSTITUCIONAL BIALIK 100 ESTÁ EN MARCHA



Sala de tres y 3 grado compartieron un encuentro para conocerse y comenzar investigar juntos sobre la moda a lo…

43 PROFESIONALES DE LEDOR VADOR PRESENTES EN EL XXI CONGRESO ARGENTINO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 2025



43 profesionales de la LeDor VaDor estarán presentes en el XXI Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría 2025…

BEIT HALOJEM: SOLDADOS HERIDOS POR HAMÁS EL 7 DE OCTUBRE LLEGAN DE VISITA A LA ARGENTINA



Dos soldados heridos por Hamás el 7 de octubre llegan de visita a la Argentina de la mano de Beit Halojem…

OSM | HAGOEL, A 128 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER CONGRESO SIONISTA EN BASILEA: «MIRAMOS HACIA ATRÁS CON ORGULLO Y HACIA ADELANTE CON RESPONSABILIDAD»



Al cumplirse los 128 años de la inauguración del primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, el presidente de la…

LA UNIVERSIDAD BEN GURIÓN Y HARVARD ANUNCIARON UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL



Harvard y la Universidad Ben Gurión del Néguev lanzaron un programa de intercambio estudiantil, que comenzará en…

CJL | ARGENTINA: FINALIZÓ CON ÉXITO EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y COMBATE DE LA AMENAZA TERRORISTA



En el marco de la Academia de Formación de Líderes del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), culminó esta semana…

LA AGENCIA JUDÍA PARA ISRAEL: ¡SE VIENE EXPO ATID 2025!



Si estás pensando hacer Aliá o simplemente querés estar informado sobre las oportunidades, beneficios y desafíos de Israel…

REPRESENTANDO AL SCHOLEM: CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN



La formación del Equipo Pedagógico es una prioridad en el Scholem. Construir espacios de aprendizaje requiere una…

JABAD | ROSH HASHANÁ: DESMUTEÁ EL FESTEJO DE MÁS DE 800 FAMILIAS



En 5786, el sonido del Shofar nos llama a unirnos más que nunca…

LA UNIVERSIDAD ARIEL HARÁ SU PRESENTACIÓN EN ARGENTINA



La Universidad Ariel hará su presentación y lanzamiento en Argentina del próximo 4 al 10 de septiembre, en un evento…

