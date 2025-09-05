Comunidad en Acción: las noticias de la semana

AMIA: COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN PARA RELEVAR LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS JUDÍAS CON DISCAPACIDAD, EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Ante una gran concurrencia que se dio cita en el edificio de Pasteur 633, se realizó la semana pasada el lanzamiento del…
Leer más: https://itongadol.com/act-comunitaria/amia-comenzo-la-investigacion-para-relevar-las-necesidades-de-las-personas-judias-con-discapacidad-en-el-area-metropolitana-de-buenos-aires
FUNDACIÓN ILAN: LAS 7 MENTALIDADES QUE IMPULSAN A LOS PAÍSES MÁS INNOVADORES DEL MUNDO
En el dinámico panorama global de la innovación, no basta con tener recursos o tecnología avanzada…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/fundacion-ilan-las-7-mentalidades-que-impulsan-a-los-paises-mas-innovadores-del-mundo
BUBERTECH: INNOVACIÓN EDUCATIVA
En un proyecto interdisciplinario que une creatividad y tecnología, los grupos de 5º grado desarrollan una ciudad…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/buber/bubertech-innovacion-educativa
B’NAI B’RITH INTERNACIONAL: CASI DOS AÑOS DESPUÉS DEL 7 DE OCTUBRE, EL ANTISEMITISMO PROLIFERA EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE EUROPA Y DE TODO EL MUNDO
En el último informe de B’nai B’rith Internacional titulado “Un clima de miedo y exclusión: Antisemitismo en las…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/bnai-brith/bnai-brith-internacional-casi-dos-anos-despues-del-7-de-octubre-el-antisemitismo-prolifera-en-los-campus-universitarios-de-europa-y-de-todo-el-mundo
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE TEL AVIV EN ARGENTINA: TAU INNOVATION DAY 2025
TAU INNOVATION DAY 2025. El impacto de las nuevas tecnologías en nuestras vidas: Riesgos, Desafíos y Oportunidades…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-tel-aviv/amigos-de-la-universidad-de-tel-aviv-en-argentina-tau-innovation-day-2025-4
JUVENTUD, INSPIRACIÓN Y CONEXIÓN: EXPERIENCIAS INOLVIDABLES CON MENORA
En los últimos meses, Menora, a través de su programa Olami, llevó adelante una serie de viajes y actividades que…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/menora/juventud-inspiracion-y-conexion-experiencias-inolvidables-con-menora
KEREN LEYEDIDUT EN EXPO ATID
El Keren Leyedidut estará presente en EXPO ATID, un día para informarse, inspirarse y planificar un nuevo futuro…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-leyiedidut/keren-leyedidut-en-expo-atid
EL CÍRCULO SOCIAL HEBREO ARGENTINO FUE ANFITRIÓN DEL IAJAD: MÁS DE 1.000 CHICOS Y CHICAS CELEBRARON LA UNIÓN COMUNITARIA
El pasado fin de semana, el Círculo Social Hebreo Argentino se convirtió en escenario de un evento emocionante…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/el-circulo-social-hebreo-argentino-fue-anfitrion-del-iajad-mas-de-1-000-chicos-y-chicas-celebraron-la-union-comunitaria
EL YAD VASHEM Y SU TRABAJO CONTINUO DE CONMEMORACIÓN, DOCUMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN SOBRE LA SHOÁ
Establecido en 1953 por una ley de la Knéset (Parlamento israelí), el Yad Vashem, Centro Mundial para el Recuerdo del…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/el-yad-vashem-y-su-trabajo-continuo-de-conmemoracion-documentacion-investigacion-y-educacion-sobre-la-shoa
LA HISTORIA SEFARDÍ DETRÁS DE LA ESTATUA DE LA LIBERTAD
Para el turista es la postal obligatoria de Nueva York, la que todo visitante quiere conocer en persona. Para el mundo…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/la-historia-sefardi-detras-de-la-estatua-de-la-libertad
«UN SALTO AL LABORATORIO»: LA PERSPECTIVA DE HADASSAH SOBRE LOS ENSAYOS CLÍNICOS
Como principal institución de investigación médica de Israel, el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hadassah/un-salto-al-laboratorio-la-perspectiva-de-hadassah-sobre-los-ensayos-clinicos
LA DAIA REALIZÓ EL 1° FORO CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL DEPORTE
La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas organizó el primer encuentro de dirigentes deportivos, políticos…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/daia/la-daia-realizo-el-1-foro-contra-la-discriminacion-en-el-deporte
ENTREVISTA AL DIRECTOR DE EMPLEO DE LA OLEI, QUE LLEGA A LA ARGENTINA PARA PARTICIPAR DE LA EXPO ATID
Marcelo Gleizer, director de Empleo de la Organización Latinoamericana, España y Portugal en Israel (OLEI), dialogó…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/olei/entrevista-al-director-de-empleo-de-la-olei-que-llega-a-la-argentina-para-participar-de-la-expo-atid
A SALA LLENA: KEREN HAYESOD ARGENTINA ORGANIZÓ UN EMOTIVO EVENTO MUSICAL A BENEFICIO DE ADI NEGEV
El Centro Cultural de la Ciencia (C3) fue el escenario de “Cantamos por Israel”, un evento organizado por la….
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-hayesod-cuja/a-sala-llena-keren-hayesod-argentina-organizo-un-emotivo-evento-musical-a-beneficio-de-adi-negev
FACCMA: SE VIENEN LAS MACABEADAS INFANTILES
Se vienen las Macabeadas Infantiles en HEBRAICA y estos son los últimos días para inscribirte…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/faccma/faccma-se-vienen-las-macabeadas-infantiles
KADIMA ES UN LUGAR IDEAL PARA LOS MATRIMONIOS JÓVENES
Se acerca una nueva temporada de verano e Iton Gadol entrevistó a Pablo Reisman, el presidente del Centro Comunitario…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/presidente-de-kadima-un-lugar-ideal-para-los-matrimonios-jovenes
KKL PRESENTÓ A MARINA MAXIMILIAN EN UNA GIRA QUE DESLUMBRÓ EN LA ARGENTINA
El pasado miércoles 20 de agosto llegó a la Argentina la reconocida artista israelí Marina Maximilian, invitada por Keren…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/keren-kayemet-argentina/kkl-presento-a-marina-maximilian-en-una-gira-que-deslumbro-en-la-argentina
HEBRAICA: “LA HISTORIA DE LA FAMILIA BIBAS, UN LEGADO DE MEMORIA PARA TODA LA COMUNIDAD”
La Sociedad Hebraica Argentina, Fundación Judaica, Keren Hayesod y Limud llevaron adelante un encuentro en un cine de la…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/hebraica/hebraica-la-historia-de-la-familia-bibas-un-legado-de-memoria-para-toda-la-comunidad
TIC EXPERIENCE 2025, UNA EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN E IMPACTO SOCIAL EN ORT
Los proyectos de los estudiantes de la especialización de TIC de ORT volvieron a sorprender a la comunidad educativa…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/ort-argentina/tic-experience-2025-una-experiencia-de-innovacion-e-impacto-social-en-ort
LA OSA ORGANIZA UN CICLO DE CULTURA ISRAELÍ
La Organización Sionista Argentina (OSA), junto al Departamento de Cultura de AMIA, organizan “Made in Israel: Ciclo de…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/osa/la-osa-organiza-un-ciclo-de-cultura-israeli
ESCUELA INTEGRAL MAIMÓNIDES: TINOKÍ
Junto a las mamás y sus bebés, disfrutamos de una tarde llena de mimos, juegos, música y sonrisas, en la que también…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/maimonides/escuela-integral-maimonides-tinoki-2
EL PROYECTO INSTITUCIONAL BIALIK 100 ESTÁ EN MARCHA
Sala de tres y 3 grado compartieron un encuentro para conocerse y comenzar investigar juntos sobre la moda a lo…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/bialik-devoto/el-proyecto-institucional-bialik-100-esta-en-marcha
43 PROFESIONALES DE LEDOR VADOR PRESENTES EN EL XXI CONGRESO ARGENTINO DE GERONTOLOGÍA Y GERIATRÍA 2025
43 profesionales de la LeDor VaDor estarán presentes en el XXI Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría 2025…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/ledor-vador/43-profesionales-de-ledor-vador-presentes-en-el-xxi-congreso-argentino-de-gerontologia-y-geriatria-2025
BEIT HALOJEM: SOLDADOS HERIDOS POR HAMÁS EL 7 DE OCTUBRE LLEGAN DE VISITA A LA ARGENTINA
Dos soldados heridos por Hamás el 7 de octubre llegan de visita a la Argentina de la mano de Beit Halojem…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/beit-halojem-soldados-heridos-por-hamas-el-7-de-octubre-llegan-de-visita-a-la-argentina
OSM | HAGOEL, A 128 AÑOS DE LA INAUGURACIÓN DEL PRIMER CONGRESO SIONISTA EN BASILEA: «MIRAMOS HACIA ATRÁS CON ORGULLO Y HACIA ADELANTE CON RESPONSABILIDAD»
Al cumplirse los 128 años de la inauguración del primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, el presidente de la…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/organizacion-sionista-mundial/efemerides-a-128-anos-de-la-inauguracion-del-primer-congreso-sionista-en-basilea
LA UNIVERSIDAD BEN GURIÓN Y HARVARD ANUNCIARON UN PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
Harvard y la Universidad Ben Gurión del Néguev lanzaron un programa de intercambio estudiantil, que comenzará en…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/universidad-ben-gurion/la-universidad-ben-gurion-y-harvard-anunciaron-un-programa-de-intercambio-estudiantil
CJL | ARGENTINA: FINALIZÓ CON ÉXITO EL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y COMBATE DE LA AMENAZA TERRORISTA
En el marco de la Academia de Formación de Líderes del Congreso Judío Latinoamericano (CJL), culminó esta semana…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/congreso-judio-latinoamericano/cjl-argentina-finalizo-con-exito-el-programa-de-seguridad-y-combate-de-la-amenaza-terrorista
LA AGENCIA JUDÍA PARA ISRAEL: ¡SE VIENE EXPO ATID 2025!
Si estás pensando hacer Aliá o simplemente querés estar informado sobre las oportunidades, beneficios y desafíos de Israel…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/agencia-judia/la-agencia-judia-para-israel-se-viene-expo-atid-2025
REPRESENTANDO AL SCHOLEM: CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN
La formación del Equipo Pedagógico es una prioridad en el Scholem. Construir espacios de aprendizaje requiere una…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/scholem-aleijem/representando-al-scholem-congreso-nacional-de-educacion
JABAD | ROSH HASHANÁ: DESMUTEÁ EL FESTEJO DE MÁS DE 800 FAMILIAS
En 5786, el sonido del Shofar nos llama a unirnos más que nunca…
Leer más: https://itongadol.com/comunidad-en-accion/jabad/jabad-rosh-hashana-desmutea-el-festejo-de-mas-de-800-familias
LA UNIVERSIDAD ARIEL HARÁ SU PRESENTACIÓN EN ARGENTINA
La Universidad Ariel hará su presentación y lanzamiento en Argentina del próximo 4 al 10 de septiembre, en un evento…
Leer más: https://itongadol.com/universidad-de-ariel/la-universidad-ariel-hara-su-presentacion-en-argentina