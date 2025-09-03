Representando al Scholem: Congreso Nacional de Educación

La formación del Equipo Pedagógico es una prioridad en el Scholem. Construir espacios de aprendizaje requiere una actualización constante en el ámbito pedagógico-educativo, y parte de esto también implica poder mostrar las experiencias de las cuales la Escuela se enorgullece. Por eso, como instancia de este constante proceso, en el Scholem Aleijem fueron partícipes en el Congreso Nacional de Educación, en Rosario, Santa Fé.

Este evento, organizado por la editorial Homo Sapiens, consistió en la presentación de proyectos escolares en formato de póster, y su consiguiente exposición frente a las y los oyentes. Celeste y Paula, parte del Equipo Directivo y Docente de la Escuela, respectivamente, expusieron su trabajo titulado “Reagrupamiento matemático: estrategias para enseñar en aulas heterogéneas”. Es una propuesta que se desarrolla hace varios años en el Nivel Primario del Scholem y busca atender la diversidad a través de consignas comunes con variables didácticas que contemplan distintos ritmos y formas de aprender.

En esta instancia, pudieron escuchar diversas opiniones acerca de este y otros proyectos, que propician la reflexión sobre las propuestas que se llevan a cabo. Celebramos la participación del Equipo Pedagógico en esta experiencia, donde el intercambio entre colegas resulta enriquecedor para cada uno de los asistentes. Que este proyecto sirva como inspiración para seguir estimulando aulas más inclusivas, diversas y colaborativas.