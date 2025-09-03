Inicio Scholem Aleijem Representando al Scholem: Congreso Nacional de Educación

Representando al Scholem: Congreso Nacional de Educación

Por Iton Gadol
0 Comentarios

La formación del Equipo Pedagógico es una prioridad en el Scholem. Construir espacios de aprendizaje requiere una actualización constante en el ámbito pedagógico-educativo, y parte de esto también implica poder mostrar las experiencias de las cuales la Escuela se enorgullece. Por eso, como instancia de este constante proceso, en el Scholem Aleijem fueron partícipes en el Congreso Nacional de Educación, en Rosario, Santa Fé.

Este evento, organizado por la editorial Homo Sapiens, consistió en la presentación de proyectos escolares en formato de póster, y su consiguiente exposición frente a las y los oyentes. Celeste y Paula, parte del Equipo Directivo y Docente de la Escuela, respectivamente, expusieron su trabajo titulado “Reagrupamiento matemático: estrategias para enseñar en aulas heterogéneas”. Es una propuesta que se desarrolla hace varios años en el Nivel Primario del Scholem y busca atender la diversidad a través de consignas comunes con variables didácticas que contemplan distintos ritmos y formas de aprender.

En esta instancia, pudieron escuchar diversas opiniones acerca de este y otros proyectos, que propician la reflexión sobre las propuestas que se llevan a cabo. Celebramos la participación del Equipo Pedagógico en esta experiencia, donde el intercambio entre colegas resulta enriquecedor para cada uno de los asistentes. Que este proyecto sirva como inspiración para seguir estimulando aulas más inclusivas, diversas y colaborativas.

También te puede interesar

Semana Institucional de la Literatura en Scholem

La transmisión de los valores judíos en el...

El Scholem expande sus horizontes: ¡ahora también en...

Donación de sangre en el Scholem

Scholem Aleijem | Siguen las capacitaciones docentes: 7mo...

El Scholem Aleijem despide al Profesor Moishe Korin...

Conocé todas las propuestas de Limud en el...

Webathon en el Scholem: la tecnología como medio...

Scholem Aleijem | Tecnología en el Nivel Inicial:...

La semana del ambiente en el Scholem: Un...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más