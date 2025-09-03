Putin se reunió con Kim Jong Un tras el desfile militar en Beijing

Itongadol.- El presidente ruso Vladimir Putin mantuvo un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un luego de un imponente desfile militar en Beijing, donde el mandatario ruso agradeció a Corea del Norte por su participación en la expulsión de las fuerzas ucranianas de la región de Kursk.

El desfile, que conmemoró los 80 años de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, reunió a más de dos decenas de jefes de Estado, en su mayoría de países que cuestionan la influencia de Estados Unidos en los asuntos globales. El presidente chino Xi Jinping encabezó la ceremonia, que incluyó aviones de combate, tanques, misiles y columnas de tropas marchando.

Tras la parada militar, Putin y Kim mantuvieron una reunión bilateral de casi tres horas, la primera en persona desde la visita de Putin a Pyongyang el año pasado, ocasión en la que ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica con cláusula de defensa mutua.

“Por su iniciativa, como es bien sabido, sus fuerzas especiales participaron en la liberación de la región de Kursk. Esto estuvo en total conformidad con nuestro nuevo acuerdo. Quiero destacar que sus soldados lucharon con valentía y heroísmo”, dijo Putin en declaraciones televisadas. “Nunca olvidaremos los sacrificios de sus fuerzas armadas y de las familias de sus combatientes”, agregó.

Kim, que se refirió a Putin como “camarada”, agradeció el reconocimiento a los soldados norcoreanos y afirmó que las relaciones bilaterales se han desarrollado “en todas las dimensiones” desde la firma del acuerdo estratégico. “Si hay algo que podamos hacer para ayudar a Rusia, lo consideraremos un deber fraternal y lo haremos todo para apoyarla”, sostuvo.

Pyongyang confirmó en abril el envío de tropas a Rusia y reconoció bajas en combate. Según la inteligencia surcoreana, unos 2.000 soldados norcoreanos habrían muerto en enfrentamientos en Ucrania, y Pyongyang planea enviar otros 6.000 efectivos y técnicos, de los cuales alrededor de 1.000 ingenieros de combate ya estarían en territorio ruso.

Al finalizar la reunión, Putin invitó a Kim a visitar Moscú.

El desfile en Beijing, junto con la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebrada en Tianjin el fin de semana, fue interpretado como un gesto de desafío frente a la política “America First” del presidente estadounidense Donald Trump.

En su red Truth Social, Trump acusó a China, Rusia y Corea del Norte de “conspirar” contra Estados Unidos, mientras funcionarios rusos desestimaron sus palabras, asegurando que el mandatario norteamericano estaba siendo “irónico”.