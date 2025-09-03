Netanyahu se reúne con veteranos de combate con estrés postraumático y promete ampliar la asistencia

Itongadol.- El primer ministro Benjamin Netanyahu mantuvo un encuentro con un foro de veteranos de combate que sufren trastorno de estrés postraumático (TEPT), donde se comprometió a reforzar la ayuda y los recursos destinados a soldados que enfrentan esta condición, según un comunicado oficial de su oficina.

El foro está encabezado por Itzik Saidyan, exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que combatió en la operación Margen Protector de 2014 en Gaza, y quien relató a Netanyahu las “complejas luchas diarias” que afrontan los veteranos, además de los largos procesos de rehabilitación física y emocional.

Saidyan se convirtió en un símbolo nacional en 2021, cuando decidió inmolarse frente a una oficina del Ministerio de Defensa dedicada a los soldados heridos, en protesta por lo que describía como la insuficiente atención del Estado hacia los veteranos traumatizados. Su acción estremeció a la sociedad israelí y desencadenó un debate sobre la responsabilidad del gobierno en la atención a los excombatientes.

En el comunicado, la oficina del primer ministro aseguró que Netanyahu “expresó su apoyo a los veteranos” y ordenó a la directora general en funciones de su despacho, Drorit Steinmetz, “examinar vías para ampliar la asistencia y garantizar que los soldados reciban plenamente los derechos que les corresponden”.

La reunión tuvo un fuerte componente simbólico, ya que se produjo en medio de la actual guerra en Gaza, un conflicto que ha generado miles de nuevos casos de soldados con traumas psicológicos, de acuerdo con asociaciones de veteranos. Estas organizaciones vienen advirtiendo que el sistema de salud mental militar y civil se encuentra desbordado por la magnitud de la demanda, y que muchos combatientes sufren largos períodos de espera para recibir atención especializada.

Analistas en Israel señalan que la decisión de Netanyahu responde tanto a la presión social como a la necesidad de mantener la moral de las tropas y de sus familias, en un momento en que gran parte de la sociedad está volcada en el esfuerzo bélico. Al mismo tiempo, remarcan que el compromiso de asistencia deberá traducirse en acciones concretas, como mayor presupuesto, personal médico especializado y programas de reinserción para veteranos.





Según cifras militares publicadas por el portal Walla, más de 1.100 efectivos de las Fuerzas de Defensa de Israel han sido dados de baja desde el estallido de la guerra con Hamás debido a trastorno de estrés postraumático. Entre octubre de 2023 y julio de 2025, 1.135 soldados en servicio activo, reservistas y miembros de carrera fueron retirados de posiciones de combate, apoyo y retaguardia a causa de traumas psicológicos vinculados a los enfrentamientos.

Los datos surgen en un momento crítico, con la preparación de una gran maniobra terrestre en la ciudad de Gaza y la movilización masiva de reservistas. Mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel advierten que la carga psicológica sobre las tropas podría agravarse en los próximos meses, lo que refuerza la urgencia de ampliar la asistencia médica y el apoyo institucional a los veteranos.