Israel: Familiares de rehenes marchan hacia la residencia del primer ministro y le exigen un plan para liberarlos

Itongadol.- Familias de secuestrados en Gaza encabezan una marcha desde la Knesset hasta la residencia del primer ministro, reclamando un acuerdo de alto el fuego que permita la liberación de sus seres queridos.

“Si el primer ministro hubiera querido, los rehenes ya estarían aquí, incluso antes de las Altas Fiestas”, afirmó Anat Angrest, madre de Matan, uno de los cautivos. Antes de iniciar la caminata, lamentó que en Israel se haya instalado desde el 7 de octubre de 2023 una “rutina de los rehenes”, marcada por “una gran tristeza, de acto en acto”.

Angrest también criticó a los dirigentes políticos: “Algunos de ellos, que no sirvieron ni un día en el ejército, traicionan al ejército y mandan a los soldados a luchar y morir”.

Por su parte, Vicky Cohen, madre del rehén Nimrod Cohen, denunció entre lágrimas que lleva “698 noches sin dormir” por la angustia de no saber de su hijo. “Ya es hora de que ustedes tampoco duerman”, dijo, dirigiéndose al primer ministro Benjamin Netanyahu. “Voy hacia usted, espero que salga, nos reciba y nos explique cuál es el plan para traer de regreso a Nimrod y a todos los demás rehenes”.

Los manifestantes marcharon hacia la residencia oficial, escoltados por decenas de agentes de Policía y de la Guardia de Fronteras. La presencia policial fue mayor que en otras manifestaciones por los rehenes, luego de que un grupo de protestantes encendiera fuego por la mañana, provocando la destrucción de un auto cerca de la casa del primer ministro.