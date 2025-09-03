Israel frustró el plan de una célula de Hamás liderada desde Turquía para asesinar al ministro Ben-Gvir

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) y el Shin Bet (el Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel) afirmaron que frustraron a una célula de Hamás liderada desde Turquía que planeaba llevar a cabo un atentado contra el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, utilizando drones cargados con explosivos.

Así lo informaron este miércoles en un comunicado conjunto las IDF y el Shin Bet, señalando que la detención se produjo en las últimas semanas en Hebrón, Cisjordania.

Además, la investigación reveló que los sospechosos compraron múltiples drones que pensaban equipar con explosivos para perpetrar el ataque.

El comunicado detalló que los aviones no tripulados fueron incautados durante su arresto, evitando que se alcanzara una fase más avanzada de preparación.

Las autoridades israelíes subrayaron que se trata de uno de los intentos más graves de atentar directamente contra un alto funcionario del gobierno.

En ese sentido, Ben-Gvir, figura clave del gabinete de Netanyahu y líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, fue blanco de amenazas en reiteradas ocasiones debido a su postura dura contra los palestinos y su insistencia en expandir la presencia israelí en Cisjordania.

La posible eliminación de un ministro de su perfil habría supuesto un fuerte golpe político y simbólico para el ejecutivo del Estado judío.

Diversas fuentes de seguridad remarcaron que la organización terrorista palestina recurre cada vez más a medios tecnológicos como drones, con la intención de superar las barreras de seguridad tradicionales y aumentar el impacto de sus ataques.

El uso de aeronaves no tripuladas cargadas con explosivos ya fue detectado en otros escenarios del conflicto, y constituye una amenaza difícil de neutralizar sin inteligencia previa.

En paralelo, la mención de una posible dirección desde Turquía reaviva las tensiones diplomáticas entre Ankara y Jerusalem. Si bien ambos países restablecieron relaciones diplomáticas en los últimos años, el gobierno de Erdogan mantiene vínculos con Hamás y permitió que algunos de sus dirigentes operen desde suelo turco.

Como consecuencia, Israel podría presionar para que se limiten estas actividades, aunque es previsible que Turquía niegue cualquier participación oficial en el complot.

Tanto Peace Now (Paz Ahora) como otros grupos de oposición al gobierno israelí advirtieron que este intento de ataque será utilizado políticamente por Ben-Gvir para reforzar sus posiciones más extremas.

A su vez, los analistas consideran que el incidente podría derivar en un aumento de las operaciones militares en Cisjordania, especialmente en Hebrón, donde la célula fue desmantelada. La tensión creciente entre colonos y residentes palestinos en la zona hace temer que el fallido complot pueda detonar nuevos episodios de violencia en el terreno.