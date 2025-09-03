»Un salto al laboratorio»: La perspectiva de Hadassah sobre los ensayos clínicos

Itongadol.- Como principal institución de investigación médica de Israel, el Centro Médico Hadassah de la Universidad Hebrea está familiarizado con los ensayos clínicos. Con 35 años de experiencia llevándolos a cabo, el Dr. Tamir Ben-Hur, director de la División de Cerebro de la Organización Médica Hadassah, posee una visión única de estos precursores de esperanza.

La revista Mishpacha profundizó recientemente en los ensayos clínicos. En «Un salto al laboratorio», la escritora Lori Holzman Schwartz revela detalles sobre este innovador trabajo de Hadassah y sobre las personas que participan en él.

Haga clic aquí para leer las fascinantes reflexiones de Schwartz sobre el trabajo discreto y pionero de Hadassah. Es una de las principales razones por las que Hadassah amplía las fronteras de la medicina día tras día.