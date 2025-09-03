Una empresa israelí de seguros digitales fue comprada por una firma estadounidense en un acuerdo multimillonario

Itongadol.- La startup Sayata, un mercado israelí habilitado por IA para la distribución de seguros comerciales, fue adquirida por Global Indemnity Group, la aseguradora de bienes y responsabilidad civil que cotiza en New York, en un acuerdo multimillonario.

Si bien hasta el momento no se revelaron los detalles financieros, fuentes del mercado estiman que la operación está valorada en decenas de millones de dólares en efectivo y acciones.

La adquisición, que refleja el esfuerzo de Global Indemnity por modernizar sus operaciones y expandirse hacia canales más rápidos y basados en tecnología, llega poco después de que la compañía reestructurara Penn-America Underwriters para centrarse en servicios de agencias y seguros.

Fundada en 2017 por Asaf Lifshitz (CEO), Iddan Golomb (CPO) y Avishay Maya (CTO), Sayata desarrolló una plataforma digital utilizada por miles de profesionales de seguros en Estados Unidos.

La empresa israelí se especializa en optimizar la distribución de seguros comerciales de bienes y responsabilidad civil, usando análisis impulsados por IA para reducir ineficiencias y acelerar la colocación de pólizas.

Además, Sayata afirma que su plataforma ya respaldó decenas de miles de pólizas y estableció alianzas con aseguradoras de primer nivel en todo el país.

Entre los inversores de Sayata se encuentran Pitango Growth, Hanaco Ventures, Team8 Capital, Vertex Ventures, Elron Ventures y OurCrowd.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Penn-America Underwriters, Praveen K. Reddy, aseguró que la adquisición “apoya directamente nuestra estrategia de ofrecer soluciones de distribución más rápidas e inteligentes para seguros especializados”.

Del lado de Sayata, Lifshitz remarcó que la compañía seguirá “ofreciendo la mejor economía del sector para nuestros clientes” y ampliará su alcance gracias a la red de Global Indemnity.

El caso de Sayata se suma a una tendencia creciente de adquisiciones de startups israelíes por parte de grandes compañías internacionales, especialmente en sectores donde la inteligencia artificial acelera la transformación digital.

Según múltiples analistas del sector, estas operaciones reflejan tanto el atractivo tecnológico del ecosistema israelí como la dificultad de muchas empresas locales para escalar globalmente sin el respaldo de un socio extranjero.