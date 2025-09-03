Beit Halojem: “El apoyo de la comunidad a los soldados heridos es crucial”

Itongadol.- Bruno Cygiel, el coordinador general de Beit Halojem Argentina, la organización que rehabilita a los miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel, mantuvo una entrevista con ItonGadol en el marco de la visita al país de dos soldados heridos por Hamás el 7 de octubre.

“Que apoyen a Beit Halojem es apoyar a Israel, es estar ahí para quienes dan todo por el Estado judío. Chicos que salen de su casa y por un combate pierden un brazo, una pierna o quedan ciegos, vuelven a vivir por Beit Halojem. El apoyo de la comunidad es crucial, sin él, estaríamos perdidos”, destacó.

Con la participación del director ejecutivo de Beit Halojem Israel, ex comandante en Gaza y coronel de reverva, Moshe Shemma, se llevará a cabo una actividad abierta a la comunidad el martes 9 de septiembre a las 19 hs. en Lamroth Hakol. Para presenciar el encuentro, se requiere inscripción previa: https://forms.gle/mzCRyPYKYRxECPnm8

Los solados que estarán de visita son Eden Ram, de 22 años, que fue herida el 7 de octubre en la base militar Urim. Ese día entraron los terroristas, dispararon y mataron a todos los que estaban allí. Ella recibió 12 disparos y quedó bajo una pila de cuerpos. Pensaron que estaba muerta hasta que la rescataron.

Además, visitará la Argentina Mati Tzarfati, un hombre de 50 años que fue herido en Sderot cuando entró Hamás el 7 de octubre. Le dieron un tiro en la espalda, tuvo que pasar por 23 cirugías y tiene siete costillas de titanio.

-¿Qué significa esta nueva vista de la organización a la Argentina?

– En esta oportunidad, la llegada de los soldados heridos y del director ejecutivo de la organización en Israel nos agarra en un momento de suma necesidad.

Lamentablemente esta guerra ya lleva casi dos años y terminó con todas las esperanzas que teníamos de que acabe pronto.

Por esa razón, cada día se suman más heridos a la organización, hombres y mujeres que salen del combate con heridas físicas que cambian su vida para siempre. Ahí radica la necesidad de esta visita. Ya son 18.900 heridos solamente de esta guerra. Es nuestro deber como organización seguir mostrándole a la comunidad judía argentina el precio que pagamos por tener un Estado.

-¿Cómo evalúan la última visita que hicieron y si fue fructífera?

– La última visita de heridos a la Argentina fue para nosotros un antes y un después.

La organización logró consolidarse en la Argentina de otra manera tras exponernos en tantos espacios, comunidades, colegios y demás eventos. Además, logramos llevar a cabo una gala de té de recaudación donde los heridos fueron agasajados y fue realmente emocionante.

-Nuevamente vuelve Shemma a nuestro país, ¿cómo lo interpretan?

-La vuelta del Dr. Moshe Shemma a nuestro país es para nosotros muy importante.

Cada día es más difícil explicar esta guerra, comprender qué está pasando, incluso hablar del tema con amigos y familiares. Genera dolor, tristeza y otros sentimientos duros.

El Dr, Moshe Shemma es un especialista y su palabra es justa sobre aquello que quiere explicar. Además de escuchar a los heridos, quienes vienen a los eventos que lanzamos se llevan las enriquecidas palabras de Moshe sobre el panorama en Israel, que nos saca por un momento de la incertidumbre total.

-¿Qué significa que judíos de la diáspora apoyen a Beit Halojem?

-Todo. Que apoyen a Beit Halojem es apoyar a Israel, es estar ahí para quienes dan todo por el Estado judío.

Sabemos que es una cara dura y difícil de ver, pero es la realidad. Son 18.900 heridos en esta horrible guerra, el lugar para ellos es Beit Halojem, donde se les da absolutamente todo lo que necesitan.

Chicos que salen de su casa y por un combate pierden un brazo, una pierna o quedan ciegos, vuelven a vivir por Beit Halojem. El apoyo de la comunidad es crucial, sin él, estaríamos perdidos.