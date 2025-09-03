Fiji abrirá su embajada en Jerusalem, anuncia Israel

Itongadol.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó que Fiji inaugurará su embajada en Jerusalem el próximo 17 de septiembre, en un acto encabezado por el primer ministro fiyiano, Sitiveni Rabuka, quien viajará a Israel para la ocasión.

Rabuka asumió el poder a fines de 2022 al frente de un gobierno de coalición de tres partidos, entre ellos el derechista Sodelpa, cuya dirigencia impulsó como condición la apertura de una embajada en Jerusalem.

La decisión fiyiana llega tras décadas de campaña de la International Christian Embassy of Jerusalem, organización con sede en la ciudad que promueve apoyo a Israel en iglesias de la región del Pacífico Sur.

Actualmente, solo seis países mantienen embajadas en Jerusalem: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

“Felicito a Fiji, a su primer ministro y ministro de Exteriores, amigo de Israel Sitiveni Rabuka, por la decisión de abrir una embajada en Israel, en Jerusalem, la capital eterna del pueblo judío”, declaró el canciller israelí Gideon Sa’ar. “Seguiremos trabajando para abrir y trasladar más embajadas a Jerusalem, nuestra capital”.