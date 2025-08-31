El Yad Vashem y su trabajo continuo de conmemoración, documentación, investigación y educación sobre la Shoá

Itongadol.- Establecido en 1953 por una ley de la Knéset (Parlamento israelí), el Yad Vashem, Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, tiene la tarea de conmemorar, documentar, investigar y educar sobre la Shoá: recordar a los seis millones de judíos asesinados por los nazis y sus colaboradores, las comunidades judías destruidas, los guetos y los combatientes de la resistencia; y honrar a los Justos de las Naciones que arriesgaron sus vidas para rescatar a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

El Yad Vashem abarca 18 hectáreas en el Monte del Recuerdo de Jerusalem y está compuesto por varios museos, centros de investigación y educación, monumentos y memoriales. Entre ellos se encuentran el Complejo de Museos, el Salón del Recuerdo, el Valle de las Comunidades y el Monumento a los Niños.

Cada año, cerca de un millón de personas visitan el Yad Vashem y millones más su sitio web, que ahora está disponible en ocho idiomas.

El Yad Vashem se esfuerza continuamente por transmitir de forma significativa la memoria del Holocausto a las generaciones futuras.

Para afrontar los desafíos que enfrenta la conmemoración del Holocausto más de medio siglo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, el Yad Vashem creó un entorno de aprendizaje multidimensional compuesto por cuatro componentes básicos:

Documentación

La recopilación y transferencia al Yad Vashem de documentos de Europa y el norte de África, la filmación de los testimonios de los sobrevivientes y la creación del archivo digital de material sobre el Holocausto más grande y completo del mundo, sobre el que se asienta la estructura de la conmemoración, es un proceso continuo.

Investigación

El Instituto Internacional para la Investigación del Holocausto fomenta, apoya y promueve los estudios académicos sobre la Shoá. Sus proyectos contribuyen a sentar las bases para una mayor investigación de los catastróficos acontecimientos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, no solo proporcionando una fuente de información, sino también impulsando futuras investigaciones de otros académicos.

Educación

La Escuela Internacional de Estudios del Holocausto, única de su tipo en el mundo, ofrece una amplia gama de actividades para estudiantes y educadores en el campo de la educación sobre la Shoá y desarrolla métodos innovadores, materiales creativos y herramientas multimedia a medida para docentes de todo el mundo. Cientos de miles de docentes y estudiantes asisten cada año a programas educativos y seminarios intensivos en el Yad Vashem. Decenas de miles más participan en cursos online, así como en actividades educativas en sus países de origen.

Recuerdo

El componente central del Complejo del Museo Yad Vashem es el Museo de Historia del Holocausto, que describe la Shoá desde una perspectiva judía y personal a través de artefactos, escritos y documentos auténticos pertenecientes a las víctimas, así como a través de testimonios de sobrevivientes.

El Yad Vashem en Argentina

Yad Vashem Argentina fue incorporada recientemente a la web del Centro de Conmemoración Mundial de la Shoá en Israel.

En la sección “Friends Of Yad Vashem” de la página yadvashem.org, se menciona a la presidenta de los Amigos de Yad Vashem en Argentina, Fabiana Ricagno.

Desde Argentina, la organización se propone impulsar actividades para el público joven y así lograr que la historia del pueblo judío y su legado sigan transmitiéndose con sentido y emoción.

La inauguración de la filial local había sido anunciada por el presidente de Yad Vashem Israel, Dani Dayan, durante su última visita al país.