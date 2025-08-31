Israel confirmó que eliminó al portavoz de Hamás, Abu Obeida

Itongadol.- El ministro de Defensa del Estado judío, Israel Katz, afirmó este domingo que el portavoz de Hamás, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, más conocido por su nombre de guerra, Abu Obeida, murió este sábado en un ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza.

Algunos funcionarios israelíes anónimos se habían mostrado optimistas sobre el éxito del ataque, pero Katz es el primer funcionario en confirmar la muerte de Abu Obeida.

En un mensaje publicado en X (antes Twitter), Katz expresó que el portavoz »fue enviado a reunirse con todos los miembros eliminados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno».

»Pronto, a medida que se intensifique la campaña sobre Gaza, se reunirá allí con muchos más de sus cómplices: los asesinos y violadores de Hamás», agregó Katz.

El primer ministro Netanyahu, por su parte, aseguró este domingo por la mañana que Obeida era el objetivo del ataque del sábado, pero reconoció que el resultado de la operación no estaba claro hasta el momento.

Asimismo, tras el anuncio de Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) publicaron un comunicado destacando que Obeida, a quien definieron como »la cara de la organización terrorista», había sido asesinado.

»La operación se llevó a cabo conjuntamente desde la sala de operaciones del Shin Bet, en cooperación con el Mando Sur, y fue posible gracias a la información previa recopilada por el Shin Bet y la Inteligencia Militar, que señaló el escondite donde se encontraba el terrorista», añadieron las IDF.

Las IDF detallaron que, durante la última década, Abu Obeida »fue responsable del aparato de propaganda del ala militar de Hamás. En este cargo, supervisó las operaciones de los portavoces de las brigadas y batallones, coordinó entre los elementos políticos de los medios de comunicación y el ala militar, y fue la figura principal que estableció la política de propaganda».

El ala propagandística de Hamás, según las IDF, »era responsable de difundir las atrocidades de la masacre del 7 de octubre utilizando imágenes captadas por los terroristas de Hamás».

Las operaciones de Abu Obeida también difundieron vídeos por todo el mundo árabe con el fin de incitar a cometer actos terroristas y distribuyeron vídeos de rehenes retenidos en Gaza, concluyeron las IDF.