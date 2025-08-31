El precio de la guerra más larga en la historia de Israel: 900 soldados muertos y más de 6000 heridos

Itongadol.- Casi 23 meses después de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en la Franja de Gaza, el número de muertos entre los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) alcanzó los 900, lo que deja en claro el terrible costo de la guerra más larga en la historia del Estado judío.

La cifra incluye a 311 soldados muertos entre el 7 y el 8 de octubre, durante el ataque transfronterizo de Hamás y las batallas posteriores a lo largo de la frontera de Gaza.

Desde entonces, otros 589 soldados perdieron la vida, 456 de ellos en la ofensiva terrestre dentro del enclave costero palestino.

La Brigada Golani (infantería de élite de las IDF) sufrió las mayores pérdidas, con 114 muertos desde el inicio de la guerra. Setenta y uno de ellos murieron el 7 de octubre, cuando la organización terrorista palestina invadió los puestos avanzados de las IDF a lo largo de la frontera. Cuarenta y nueve de las bajas de la brigada pertenecían al 13.º Batallón y 43 al 51.º Batallón.

Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros de Combate perdió 79 soldados, incluidos 17 de la unidad de ingeniería de élite Yahalom y 17 de la Unidad 601. La Brigada Givati perdió 70 soldados, entre ellos 23 de su unidad de reconocimiento y 19 del Batallón Shaked.

La Brigada Nahal perdió 61 soldados desde el 7 de octubre, incluidos 23 de su unidad de reconocimiento y 15 del Batallón 931, mientras que la Brigada de Paracaidistas perdió 47, 18 de ellos del Batallón 202.

La Brigada Kfir, que combate en una operación terrestre en la Franja por primera vez desde su creación en 2005, perdió 35 soldados. La Brigada Comando, 45, sumados a 16 de Maglan, 14 de Egoz y 12 de Duvdevan.

Además, otros nueve soldados procedían de la Unidad Shaldag y nueve de Sayeret Matkal, la principal fuerza de comando de las IDF.

Las brigadas blindadas también sufrieron pérdidas importantes: 32 de la 401.ª Brigada, incluidos 15 del 52.º Batallón; 29 de la 7.ª Brigada, incluidos 20 del 77.º Batallón; 13 de la 188.ª Brigada; y nueve de la 460.ª Brigada.

La misma suerte corrió para el Cuerpo de Defensa Fronteriza, que perdió 72 soldados, 67 de ellos el día de la embestida de Hamás, incluidos miembros de escuadrones de seguridad locales, tropas de vigilancia y mujeres que estaban de guardia. Desde entonces, otros cinco murieron en Gaza.

Con respecto a los heridos, las IDF detallaron que 6213 soldados sufrieron heridas desde el comienzo de la guerra: 925 de gravedad, 1540 de moderada gravedad y 3748 de levedad. Del total, 2883 resultaron heridos en la ofensiva terrestre en el enclave costero.

Asimismo, las IDF informaron que diez soldados permanecen hospitalizados en estado grave.

Las muertes más recientes se produjeron este mes, cuando dos soldados fallecieron en accidentes operativos: el teniente Uri Gerlitz, que murió en una explosión provocada por una carga de las IDF, y el sargento de reserva Ariel Lubliner, que murió en un aparente caso de fuego amigo.

De los 900 caídos, 295 eran reservistas y 154 eran soldados de carrera. A la hora de especificar las ciudades, las IDF concluyó que 71 eran originarios de Jerusalem 24 de Tel Aviv, 21 de Haifa y 25 de la ciudad de Modiín-Maccabim-Reut. Muchos otros procedían de pequeñas ciudades y comunidades agrícolas de todo el país.