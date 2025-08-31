La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se une a Greta Thunberg y Susan Sarandon en una flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Itongadol.- Una flotilla con la activista Greta Thunberg, la actriz Susan Sarandon y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, partió este domingo desde Cataluña hacia la Franja de Gaza con ayuda humanitaria a bordo.

La Global Sumud Flotilla (GSF) intentará llevar alimentos, agua y medicinas al enclave costero palestino, afirmaron sus organizadores, en un momento en que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) intensifican su ofensiva en la ciudad de Gaza.

Durante su gestión como alcaldesa de la ciudad -de 2015 a 2023, dos mandatos consecutivos-, Colau mantuvo una postura crítica hacia el Estado de Israel.

Antes de dejar el cargo, en una decisión que generó fuertes polémicas y reacciones tanto en España como en Israel, Colau suspendió temporalmente las relaciones institucionales entre Barcelona y Tel Aviv, alegando violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino.

Entre los participantes de la GSF también figuran médicos, artistas y representantes políticos de distintos países, quienes recalcaron que su presencia busca ejercer presión internacional.

La iniciativa pretende no solo entregar ayuda, sino también denunciar lo que califican como un bloqueo ilegal por parte de Israel, remarcaron los organizadores.

El convoy marítimo, compuesto por unas 20 embarcaciones y delegaciones de 44 países, será reforzado en los próximos días con más barcos desde puertos de Italia, Grecia y Túnez en su ruta por el Mediterráneo occidental hacia la Franja.

Thunberg, por su parte, expresó que ‘‘la historia aquí es sobre Palestina. La historia es cómo a la gente se la priva deliberadamente de los medios más básicos para sobrevivir’’.

No es la primera vez que Thunberg intenta llegar a las aguas de Gaza este año. En junio, la activista fue deportada después de que el barco en el que viajaba, el Madleen, fuera detenido por las IDF junto a otras 11 personas.

Además, a finales de julio, las IDF detuvieron otro barco con ayuda, arrestando a 21 activistas y periodistas internacionales.

Tras conocerse que la GSF partía hacia el enclave costero, múltiples funcionarios israelíes advirtieron este sábado que el país detendrá o reducirá pronto la entrada de ayuda humanitaria a partes del norte de Gaza, mientras amplía su ofensiva militar contra Hamás, un día después de que la ciudad fuese declarada zona de combate.

La guerra comenzó tras la masacre del 7 de octubre de 2023 de la organización terrorista palestina contra el sur del Estado judío, en una embestida que dejó 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 personas secuestradas.