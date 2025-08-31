El jefe del Estado mayor israelí amenaza a los líderes de Hamás en el extranjero: ‘‘También los alcanzaremos’’

Itongadol.- Tras el asesinato ayer por parte de Israel de altos cargos de los Hutíes y del portavoz militar de Hamás, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), teniente general Eyal Zamir, afirmó este domingo que seguirán atacando las amenazas ‘‘en todos los ámbitos’’, en una evaluación de la situación en el Comando Norte.

‘‘Las IDF están actuando de forma ofensiva, con iniciativa y superioridad operativa en todos los ámbitos y en todo momento’’, expresó Zamir durante la evaluación, en la que se revisó la información de inteligencia y se discutieron los planes operativos para la continuación de la campaña de Gaza, según un comunicado de las IDF.

El ataque contra el portavoz de Hamás, Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout, más conocido como Abu Obeida, ‘‘se suma a una serie de importantes ataques de las IDF en Yemen, Líbano, Siria y otros ámbitos’’, agregó Zamir.

Además, el jefe del Estado Mayor de las IDF remarcó que ‘‘esto no es el final’’.

‘‘La mayor parte de los líderes gobernantes de Hamás que quedan están en el extranjero, y también llegaremos a ellos’’ aseguró Zamir.

En ese sentido, Israel asesinó al líder de Hamás Ismail Haniyeh en Teherán en julio de 2024.

Con respecto a la reciente recuperación por parte de las IDF de los rehenes asesinados Idan Shtivi e Ilan Weiss, Zamir aseveró: ‘‘Continuamos nuestros esfuerzos y operaciones para recuperar a todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos’’.

Asimismo, el militar israelí agradeció a los reservistas que se presentarán a filas antes de que se ponga en marcha el plan aprobado por el gabinete de seguridad para ‘‘intensificar la lucha contra Hamás’’ con la conquista de la ciudad de Gaza en octubre, detallando que la misión ‘‘aún no concluyó’’.

Finalmente, Zamir prometió seguridad para los ciudadanos del norte, señalando que algunos de los residentes más jóvenes volverán mañana a la escuela ‘‘por primera vez desde el inicio de la guerra’’ y que el Mando Norte ‘‘sigue atacando y destruyendo las amenazas en sus primeras fases’’