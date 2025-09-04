Hebraica: “La historia de la Familia Bibas, un legado de memoria para toda la comunidad”

La Sociedad Hebraica Argentina, Fundación Judaica, Keren Hayesod y Limud llevaron adelante un encuentro en un cine de la ciudad de Buenos Aires, en el que se proyectó el documental “Bibas, asesinados por ser judíos”.

La iniciativa buscó honrar la memoria de la familia Bibas y reafirmar el compromiso de la comunidad judía argentina con la transmisión de la historia y la lucha contra toda forma de antisemitismo.

El evento reunió a referentes institucionales y a un público que acompañó con respeto y emoción, compartiendo un espacio de reflexión y unidad.