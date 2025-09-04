Las IDF revelan fotos de banquetes del comandante de la Brigada Rafah de Hamás antes de ser eliminado

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) difundieron este jueves imágenes de un opulento banquete realizado en marzo por Muhammad Shabana, comandante de la Brigada Rafah de Hamas, semanas antes de ser abatido junto a Mohammed Sinwar bajo el Hospital Europeo de Khan Younis, en Gaza.





Según las IDF, las fotografías fueron halladas en el sitio del ataque selectivo y muestran a Shabana cenando con otros miembros de Hamas en un túnel durante un iftar, así como imágenes del último año en las que aparece comiendo con su familia. Los platos incluyen papas fritas, pan plano, falafel, pescado, salchichas, carne a la parrilla y verduras.





El portavoz en árabe de las IDF, Avichay Adraee, señaló:

“Mientras los residentes de Gaza se veían obligados a romper el ayuno con restos de comida, los líderes de Hamas festejaban bajo tierra con banquetes extravagantes. Por un lado, Hamas difunde propaganda sobre la llamada ‘hambruna en Gaza’, y por otro, roba alimentos para alimentar a sus líderes y familias. Una vez más, las fotos, a diferencia de la propaganda de Hamas, no mienten.”

Shabana asumió el mando de la Brigada Rafah durante la guerra de Gaza de 2014, Operación Margen Protector, tras la eliminación de tres comandantes de Hamas. Bajo su liderazgo operaban cuatro batallones, incluido el Nukhba, unidad de élite responsable de ataques como los del 7 de octubre.





El comandante sobrevivió a múltiples intentos de asesinato, incluso durante la operación terrestre en Rafah. Durante el conflicto actual, tres de sus hijos fueron abatidos. Tras la eliminación del líder de Hamas Yahya Sinwar, circuló el rumor de que Shabana había muerto, aunque fue abatido semanas después, el 13 de mayo, en un ataque autorizado por el jefe del Estado Mayor de las IDF, el teniente general Eyal Zamir, el ministro de Defensa Israel Katz y el primer ministro Benjamin Netanyahu. Los aviones de la Fuerza Aérea atacaron minutos después de que las fuerzas terrestres confirmaran que no había rehenes en el lugar.

En un comunicado conjunto, las IDF y el Shin Bet indicaron que Hamas continúa utilizando hospitales de Gaza para fines terroristas, explotando de manera cínica a la población civil. Tres semanas más tarde, ambas agencias confirmaron la muerte de Sinwar y Shabana en un “túnel de altos mandos”, mediante un operativo que involucró más de 50 municiones de precisión en menos de 30 segundos, diseñado para destruir el paso subterráneo sin afectar el funcionamiento del hospital.