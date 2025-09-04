Una multinacional líder en salud cardíaca adquiere a una startup israelí en un acuerdo multimillonario

Itongadol.- Una de las principales compañías de dispositivos médicos del mundo, Edwards Lifesciences, especializada en el tratamiento de enfermedades cardíacas, completó la adquisición de la startup israelí Vectorious Medical Technologies en una transacción en efectivo de 497 millones de dólares.

Se trata del monto total tras la segunda fase del acuerdo. Previamente, hace dos años, Edwards adquirió aproximadamente el 52% de la empresa y ahora compró el 48% restante.

Vectorious fue fundada en 2011 por el Dr. Eyal Orion y Oren Goldstein, y surgió de la incubadora RAD Biomed, establecida por el fallecido Yehuda Zisapel y la Prof. Nava Zisapel.

Hasta el momento, la startup, que emplea a unas 120 personas y están todas radicadas en Israel, solo había recaudado 35 millones de dólares.

La empresa israelí cuenta con cinco clases de acciones: ordinarias y cuatro tipos de preferentes, lo que dificulta determinar las proporciones exactas de participación al momento de la venta.

Entre los principales accionistas de Vectorious figuran la familia Zisapel (a través de RAD Biomed, RAD Communications y participaciones privadas), Ari Steimatzky, Zohar Gilon y Ari Raved junto con su esposa Roni. Otros accionistas extranjeros incluyen Broadview Ventures, Fresenius Medical Care Ventures y la Cleveland Clinic Foundation.

A pesar de completar la venta, el control ya estaba en manos de Edwards, que antes de esta transacción poseía todas las acciones preferentes de Clase C y, por ende, más de la mitad del capital social.

Entre los fundadores que aún conservaban acciones se encuentran el Dr. Eyal Orion y Oren Goldstein, además de otros inversores con participaciones menores, incluido el Dr. Gur Aryeh Mintzer.

Vectorious desarrolló un método avanzado de tratamiento para pacientes con insuficiencia cardíaca, una enfermedad crónica causada por el deterioro de la función del músculo cardíaco y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo.

Gracias a su tecnología, el sistema V-LAP, un diminuto sensor sin batería que se implanta mediante un procedimiento mínimamente invasivo en la aurícula izquierda del corazón, se puede medir la presión auricular izquierda (LAP), un indicador temprano clave del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.

Este sensor transmite los datos de manera inalámbrica, reduciendo la carga de monitoreo para los pacientes. Junto al implante, un dispositivo externo portátil y liviano, que se usa como cinturón durante un minuto al día, recoge la información. Luego, esta se transmite a la nube y queda disponible para los médicos, permitiendo un seguimiento continuo del estado del paciente.

El aumento de la presión auricular suele ser una señal temprana de congestión de líquidos o empeoramiento de la insuficiencia, lo que permite a los médicos —o a los propios pacientes bajo supervisión— ajustar el tratamiento en tiempo real, como modificar dosis de medicamentos, y potencialmente evitar hospitalizaciones.

Los ensayos clínicos demostraron que el sistema reduce las readmisiones hospitalarias, mejora la calidad de vida de los pacientes y favorece el manejo autónomo de la enfermedad. En el 85% de los casos, los pacientes lograron controlar su condición sin necesidad de intervención médica activa, evitando niveles peligrosos de congestión y presión.

Edwards Lifesciences, por su parte, que emplea a unas 14.000 personas y posee cientos de patentes en el tratamiento de enfermedades cardíacas estructurales, viene incrementando su presencia en Israel en el último tiempo.

Hace aproximadamente un año, la compañía adquirió la startup israelí Involve Biomedical por 300 millones de dólares. Involve, surgida del Hospital Sheba, desarrolló un sistema basado en catéter para reemplazar la válvula mitral, eliminando la necesidad de una compleja cirugía a corazón abierto.

Fuente: Calcalist