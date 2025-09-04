El Shin Bet y la policía de Israel advierten sobre creciente implicación de árabes israelíes en terrorismo

Itongadol.- Las autoridades de seguridad israelíes alertaron sobre un aumento en la implicación de ciudadanos árabes israelíes en actividades terroristas, vinculadas en muchos casos a la influencia del conflicto en Gaza.

La Fiscalía del Distrito de Haifa presentó este jueves una acusación contra un residente de Baqa al-Gharbiyye, Najib Dick, de 25 años, quien había jurado lealtad al grupo Estado Islámico (ISIS) y planeaba un ataque contra fuerzas de seguridad israelíes. Dick fue detenido en las últimas semanas y, según la investigación, se unió a ISIS como miembro activo, consumía contenido del grupo, incluidos videos de decapitaciones y ejecuciones, y planeaba ataques inspirados por el conflicto en Gaza.

Las autoridades señalaron:

“El interrogatorio reveló una preocupante expansión de la participación de árabes israelíes en actividades terroristas, quienes se ven influenciados por la guerra. El Servicio de Seguridad General y la Policía de Israel consideran con suma seriedad cualquier involucramiento de ciudadanos israelíes en acciones que pongan en riesgo la seguridad del Estado, y continuarán tomando medidas para frustrar toda amenaza y llevar a los responsables ante la justicia.”

La investigación mostró que el desarrollo religioso de Dick y su seguimiento del conflicto en Gaza lo llevaron a considerar un ataque contra las fuerzas de seguridad. La acusación presentada incluye pruebas sobre su consumo de propaganda de ISIS y su adhesión a las ideologías del grupo.

Este caso se suma a otros recientes. En mayo, se imputó a dos hermanos y a un adolescente de 15 años de Arara, quienes habían jurado lealtad a ISIS y mantenían contacto con un ciudadano sirio que los instruyó para fabricar explosivos. Realizaron experimentos con detonaciones y planearon un ataque con coche bomba en territorio israelí, probablemente en Tel Aviv. Incluso grabaron videos de los preparativos, y el menor profanó la bandera israelí.

Unos dos meses antes, otro joven de 17 años de Jisr a-Zarqa había sido acusado por jurar lealtad a ISIS en múltiples ocasiones y planear un ataque en Hadera. En su arresto, se encontraron documentos relacionados con la fabricación de explosivos.

Las autoridades enfatizaron que estos casos reflejan un patrón de radicalización entre algunos ciudadanos árabes israelíes y destacaron que continuarán reforzando las medidas de vigilancia y prevención para proteger la seguridad nacional.