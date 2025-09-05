Una startup israelí especializada en ciberseguridad con IA recaudó 35 millones de dólares

Itongadol.- Una startup israelí fundada hace un año, Sola Security, que desarrolló una plataforma de inteligencia artificial para equipos de ciberseguridad, recaudó 35 millones de dólares en una ronda Serie A.

La plataforma, lanzada hace apenas seis meses, ya cuenta con miles de usuarios que desarrollaron aplicaciones y agentes de inteligencia artificial personalizados.

La ronda fue liderada por el inversor existente S32 y se unieron M12, el fondo de capital de riesgo de Microsoft, y New Era Capital Partners. Todos los inversores existentes, incluidos el capitalista de riesgo Mike Moritz, S Capital y Glilot Capital Partners, también participaron.

Esta ronda sigue a una financiación semilla de 30 millones de dólares realizada el año pasado, lo que eleva la recaudación total de la empresa a 65 millones de dólares.

Según la compañía, los fondos de la ronda anterior todavía no se agotaron, pero la motivación principal para esta nueva financiación fue la entrada de Microsoft como inversor.

Como parte del acuerdo, Sola firmó un convenio de cooperación con Microsoft para impulsar su nuevo enfoque de ofrecer herramientas que permitan a los usuarios desarrollar y construir agentes personalizados, en lugar de vender software prediseñado.

Esta estrategia marca la diferencia de Sola respecto de otras firmas de ciberseguridad que suelen construir herramientas de protección basadas en IA frente a amenazas impulsadas por IA.

En ese sentido, el cofundador y CEO de Sola, Guy Flechter, expresó: ‘‘Damos vuelta la situación, no solo añadimos una capa de IA sobre un producto cibernético existente’’.

‘‘En su lugar, brindamos a los equipos de seguridad las herramientas para desarrollar las soluciones de protección específicas que necesitan’’, agregó Flechter, en diálogo con Calcalist.

La plataforma de la compañía israelí permite a los equipos de seguridad usar IA para crear soluciones y agentes de ciberseguridad personalizados a las necesidades de cada organización.

A la hora de hablar de sus objetivos, Flechter remarcó que su ambición es redefinir la forma en que se abordan los desafíos de seguridad, de la misma manera que empresas como Figma, Canva o Stripe transformaron sus respectivas industrias.

Sola Security fue fundada en 2024 por Flechter, quien previamente había creado Cider Security, adquirida por Palo Alto Networks por 300 millones de dólares, junto con Ron Peled, ex-CISO global de LivePerson y asesor estratégico de startups de ciberseguridad.

En la actualidad, la empresa emplea a 47 personas. Desde el lanzamiento de su producto hace unos seis meses, Sola sumó más de 2.000 usuarios, quienes ya construyeron más de 1.000 aplicaciones y agentes de ciberseguridad con IA, abarcando áreas como gestión de identidades, seguridad en la nube, gestión de configuraciones y cumplimiento de normativas y estándares internacionales.

Fuente: Calcalist.