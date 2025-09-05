Inicio MEDIO ORIENTE Israelí herido levemente en un aparente enfrentamiento con palestinos en Cisjordania

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Un joven israelí resultó levemente herido tras ser atacado con una barra de metal en aparentes enfrentamientos entre palestinos e israelíes cerca de Asfar, un asentamiento haredí en Cisjordania.

Paramédicos indicaron que el hombre, de 24 años, sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado consciente a un equipo de Magen David Adom en la zona. Posteriormente fue llevado al Hospital Shaare Zedek en Jerusalem para recibir atención médica adicional.

Según Magen David Adom, el agresor fue detenido por fuerzas de seguridad presentes en el lugar.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran un grupo de palestinos e israelíes forcejeando y usando barras de metal mientras intercambian insultos, con soldados intentando mantener el orden en el área. De acuerdo con Ynet, los enfrentamientos estallaron durante la evacuación de un pequeño puesto avanzado israelí en la región, en medio de tensiones crecientes por la expansión de asentamientos y desalojos de áreas disputadas en Cisjordania.

Estos incidentes se suman a un patrón recurrente de enfrentamientos entre colonos y residentes palestinos en la región, donde la presencia militar y la actividad de seguridad israelí generan frecuentes brotes de violencia que afectan tanto a civiles como a las fuerzas de seguridad.

Fuente: The Times of Israel.

