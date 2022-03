Zelensky y Biden conversaron sobre la ayuda defensiva específica y del nuevo paquete de sanciones a Rusia

Itongadol.- El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conversó de ayuda defensiva específica con el presidente estadounidense, Joe Biden, en una llamada telefónicamente de una hora en la tarde de hoy, publicó el mandatario ucraniano en Twitter.

Los líderes también discutieron un nuevo paquete de sanciones reforzadas contra Rusia, dijo Zelensky, así como el apoyo financiero y de ayuda humanitaria para Ucrania.

Just finished an hour-long conversation with @POTUS . Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

Además, en la tarde de hoy, Eslovaquia ordenó a la embajada de Rusia que reduzca su personal a 35 personas, aseguró Juraj Tomaga, el Portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de la República Eslovaca, citando la actividad inaceptable de otro diplomático ruso.

El objetivo de la medida es «establecer un número máximo de titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio en esta misión (rusa)», expresó Tomaga.

On the basis of Article 11 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, 🇸🇰 decided to reduce the staff of the Russian Embassy in #Bratislava by 35 people and thus determine the maximum number of diplomatic & service passport holders at this diplomatic mission.

— Juraj Tomaga (@jurajtomaga) March 30, 2022