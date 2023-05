Opinión: ¿Han renunciado los judíos israelíes religiosos a la sociedad secular de Israel?

Por Moshe Taragin* | Jerusalem Post

La sociedad israelí se encuentra actualmente enredada en una compleja red de temas controvertidos. El debate central gira en torno al futuro de la democracia israelí, la reforma judicial y la cuestión de los controles y equilibrios políticos.

Esta cuestión puramente legal, sin embargo, ha desatado una cuestión racial. Israel fue fundado y durante varias décadas fue gobernado por una élite europea Ashkenazi. El poder político finalmente se desplazó a la población en general, pero el establecimiento secular Ashkenazi todavía disfruta de importantes esferas de influencia en los medios de comunicación, el ejército, la academia y el sistema judicial. Los no ashkenazíes creen que se enfrentan a una discriminación leve como ciudadanos de segunda clase. Para muchos, la oposición fanática a la reforma judicial es simplemente un intento de la élite cultural de consolidar su poder.

Para empeorar las cosas, la política en general se ha polarizado profundamente y estamos claramente divididos en campos de izquierda y derecha. La membresía en cualquiera de los campos exige una lealtad incondicional e incuestionable a una larga lista de valores y políticas. En lugar de una evaluación independiente de las posiciones ideológicas o de las creencias políticas, la gente adopta perezosamente los eslóganes formulados de cualquier campo al que crean pertenecer. A menudo, las personas adoptan políticas simplemente para oponerse a las políticas de los posibles adversarios. Personalmente, evito los términos “derecha” o “izquierda”, ya que no me veo perteneciente a ningún campo político. La polarización política está rigidizando el panorama y acabando con las esperanzas de una política de consenso.

Sin embargo, en el centro de la crisis se encuentra la antigua división entre el Israel religioso y el secular. Por varias razones, la mayoría de las personas religiosas respaldan la reforma judicial, mientras que los israelíes seculares generalmente se oponen a ella. El aumento de las tasas de natalidad en las comunidades religiosas pronostica una influencia política aún mayor para los religiosos, lo que acentúa aún más al Israel secular.

El resurgimiento de la división religiosa y secular está obligando a los judíos religiosos y seculares a reexaminar su relación.

Para los judíos religiosos, un estilo de vida religioso es fundamental para la identidad judía y, a lo largo de la historia, la observancia religiosa fue un requisito previo para la inclusión dentro de la comunidad. No todos los judíos sobresalieron en la práctica religiosa; algunos eran más adherentes que otros, pero todos se identificaron como religiosos y, al menos en teoría, abrazaron una vida de compromiso religioso. Incluso durante el final de la era del Segundo Templo, cuando surgieron facciones disidentes, la identidad judía seguía siendo sinónimo de compromiso religioso. Las sectas disidentes simplemente definieron la práctica religiosa de manera diferente, a menudo adoptando estándares más estrictos que el judaísmo dominante. Era muy simple: ser judío era ser religioso, y la abdicación de la observancia religiosa equivalía al abandono del judaísmo y causa de descalificación comunal.

El siglo XIX alteró drásticamente esta ecuación, ya que grandes sectas de judíos rompieron con un estilo de vida halájico clásico y formularon modelos alternativos de identidad religiosa. Buscando adaptar el judaísmo a la era moderna, redujeron en gran medida la observancia clásica de la halájica. Además, muchos judíos abandonaron por completo la identidad religiosa y se volvieron completamente seculares. Los judíos ortodoxos no podían sancionar ninguna reducción significativa del compromiso religioso, y ciertamente no podían aprobar las definiciones seculares del judaísmo, completamente desprovisto de observancia y creencias religiosas. El mundo judío se dividió en múltiples subcomunidades, cada una siguiendo sus propias rutas al establecer comunidades judías autónomas, con poca interacción.

Nuestro regreso a Israel recalibró esta dinámica, obligando a los judíos ortodoxos a reconsiderar su encuentro con judíos no ortodoxos. Los judíos ortodoxos se enfrentaron a la dura realidad de que el tan esperado regreso a nuestra patria había sido encabezado por un movimiento secular. Además, la vida en Israel se cruzaba con comunidades religiosas y seculares, lo que requería colaboración en lugar de autonomía. El lujo de comunidades separadas, disponible en la Diáspora, no funcionaría en nuestra patria común de Israel.

Los judíos ortodoxos respondieron de dos maneras muy diferentes a esta rareza histórica imprevista.

Muchos judíos ortodoxos llegaron a la conclusión de que el sionismo secular era una prueba de que el Estado de Israel no era un fenómeno de inspiración divina. Si Dios hubiera sido el autor de este proceso, habría enviado a líderes religiosos piadosos en lugar de a Herzl y Ben-Gurion. Al darse cuenta de que el Estado no fue ordenado divinamente, muchos judíos religiosos se separaron del proyecto, negándose a ver a los israelíes seculares como socios en una misión histórica más grande. Obviamente, cada judío sigue siendo parte del destino judío a largo plazo, y cada judío es tratado con amor y respeto; pero a nivel sociopolítico, el Israel secular tiene poco que ofrecer, y no hay una asociación histórica de la que hablar.

Por el contrario, los judíos ortodoxos que afirman la naturaleza divina del Estado de Israel deben dar cuenta de su cultura secular y deben justificar su asociación con los israelíes seculares. Tradicionalmente, basaron esta asociación en dos creencias fundamentales:

Primero, todo judío posee un compromiso primitivo y casi mítico con la Tierra de Israel y con el pueblo judío. Incluso si los israelíes seculares no son conscientes de este compromiso innato, todavía están, sin saberlo, involucrados en un arco histórico común impulsado por Dios. Dios obra de maneras misteriosas, e implantó este sentimiento nacional primordial dentro de cada corazón judío. Junto a los israelíes religiosos, los israelíes seculares son agentes involuntarios de la redención de Dios. Nuestras mentalidades pueden ser diferentes, pero somos colaboradores comunes bajo la mirada de Dios.

En segundo lugar, la cultura secular israelí se basa en rasgos y valores elevados. Aunque no sea religioso, todavía se basa en principios nobles. Los judíos religiosos pueden inspirarse en el espíritu moral secular de Israel, su compromiso con la justicia social, su ferviente patriotismo y su devoto compromiso con la defensa de nuestra tierra.

Estos dos valores fundamentales reforzaron una asociación incómoda entre los sionistas religiosos y el Israel secular. Por muchas razones, estas suposiciones básicas ya no son evidentes y, por esta razón, para muchos, nuestra asociación está comenzando a desmoronarse.

Lamentablemente, estamos perdiendo rápidamente nuestra narrativa común. El Holocausto fue un gran ecualizador, ya que no diferenció entre judíos religiosos y no religiosos. Sin embargo, a medida que pasan los años y disminuye el número de sobrevivientes vivos, el Holocausto se está escapando rápidamente de la conciencia nacional. Además, el Estado de Israel ha pasado de ser una nación de sobrevivientes, que defendía desesperadamente una pequeña parcela de tierra, a una nación emergente, una superpotencia militar y un gigante económico. El Israel secular moderno es más empresarial que histórico. A medida que el espíritu cultural ha cambiado, nuestra narrativa común se ha marchitado, y es más difícil para algunos imaginar al Israel secular como socios involuntarios en una narrativa histórica más amplia.

Además, los cambios en la cultura secular israelí han oscurecido, y para algunos han distorsionado, sus normas morales. Muchos judíos religiosos lamentan un fuerte declive moral en la cultura secular israelí. Por ello, los temas de género se han convertido en un pararrayos político. Muchos judíos religiosos, correcta o incorrectamente, asocian el apoyo secular o incluso la tolerancia a las personas LGBT como un reflejo de una disminución general de los estándares morales o de los valores familiares tradicionales. Incapaces de identificar los principios morales en el Israel secular, muchos judíos religiosos ya no se sienten alineados o asociados con ellos.

Finalmente, las crecientes tasas de judíos religiosos que se vuelven seculares también han profundizado la brecha. En generaciones anteriores, los judíos religiosos se enfrentaban al Israel secular con mayor consideración, sin preocuparse de que sus hijos abandonaran la religión. A medida que crece el fenómeno del abandono religioso, el Israel secular se vuelve más amenazante y, a menudo, las amenazas se desacreditan.

*El escritor es rabino en la Yeshivat (casa de estudios religiosos) Har Etzion/Gush.