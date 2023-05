Ucrania comienza a probar el sistema de alerta de misiles israelí en Kiev

Itongadol.- Esta semana comenzó a funcionar en Kiev un sistema israelí de alerta temprana de ataques con misiles, según declaró el miércoles el embajador ucraniano en Israel, Yevgen Kornichuk.

Kornichuk había pedido a Israel sistemas de alerta de misiles desde que Rusia invadió Ucrania el año pasado. El gobierno anterior prometió el sistema a Ucrania, pero el embajador atribuyó a la implicación personal del Primer Ministro Benjamin Netanyahu la rápida finalización del proyecto.

«Esperemos que finalicen [el sistema de alerta] rápidamente y podamos copiarlo y pegarlo en todas las ciudades importantes». El gobierno ucraniano controla seis ciudades con más de un millón de habitantes y sin duda utilizaremos la tecnología israelí para ayudar a salvar la vida de la gente», dijo el embajador.

El sistema identifica cohetes y misiles de todo tipo y proyecta dónde caerán, para reducir el radio en el que los residentes pueden estar en peligro. También calcula cuánto tiempo tienen los habitantes de esa zona para buscar refugio.

«Esto es muy importante para nuestras infraestructuras civiles y militares. Es un equipo que nos permitirá salvar vidas», declaró Kornichuk.

Israel también está ayudando a Ucrania en la retirada de minas, algo que el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, planteó en sus reuniones con funcionarios de la UE en Bruselas esta semana.

Kornichuk explicó que «en los últimos seis meses, hemos liberado un territorio dos veces más grande que Israel que está lleno de minas. Nuestros granjeros han volado por los aires en sus tractores».

El embajador explicó que el principal experto ucraniano en limpieza de minas trabajó con los israelíes en el pasado en África, por lo que no les faltan conocimientos, pero el territorio es tan grande que necesitan más equipos, especialmente robots para realizar el trabajo.

Kornichuk dijo que en todas sus reuniones con funcionarios israelíes insiste en que, a la luz de la venta de armas de Irán a Rusia, Kiev y Jerusalem tienen un «enemigo mutuo».

Los drones iraníes asaltan Ucrania todos los días, dijo Kornichuk, y aunque su país ha tenido un 90% de éxito en derribarlos, el otro 10% causa daños sustanciales.

«Tenemos que hacer más juntos», dijo el embajador. «[El presidente ucraniano] [Volodymyr] Zelensky tiene el peso político para influir en los líderes europeos para detener el programa nuclear iraní… e imponer más sanciones a Irán».

El embajador hizo estas declaraciones tras un viaje a Estados Unidos, durante el cual se reunió con los dirigentes de las Federaciones Judías de Norteamérica, la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías, el Comité Judío Estadounidense y otros.

Algunas de las organizaciones acordaron ayudar a financiar el proyecto conjunto de la Primera Dama israelí, Michal Herzog, y su homóloga ucraniana, Olena Zelenska, para adaptar los programas de resiliencia israelíes para ayudar a los ucranianos que sufren síntomas postraumáticos.

«Habrá un esfuerzo trilateral, copiando la experiencia israelí en trauma posbélico a Ucrania con la ayuda financiera de organizaciones judías estadounidenses», dijo el embajador.

Kornichuk afirmó que la conexión de Israel con la diáspora judía debería servir de modelo para Ucrania.

«Hablé con nuestros dirigentes políticos y les dije que debíamos colaborar con nuestra diáspora en Estados Unidos y Canadá», declaró.

Kornichuk se mostró sorprendido de que sus interlocutores judíos estadounidenses se interesaran por hablar con él sobre el plan de reforma judicial del gobierno israelí y le preguntaran su opinión al respecto como abogado.

«De forma bastante inesperada escuché preguntas como, ¿por qué no critica usted al gobierno israelí como hace el embajador estadounidense?», relató. «Dije que critico al gobierno israelí por otras cosas» -como no proporcionar ayuda militar a Ucrania- «y no quiero darles una razón para decir que me entrometo en su política interna».

Aun así, Kornichuk dijo tener la impresión de que el poder judicial israelí es «independiente y está bien organizado» después de que la embajada ucraniana presentara el año pasado una demanda ante el Tribunal Supremo contra el Ministerio del Interior por exigir a los ucranianos la obtención de visados electrónicos para entrar en Israel, en violación del acuerdo de exención de visados entre los países. La embajada ganó el caso.