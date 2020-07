La Embajada argentina en Israel rindió homenaje a la víctimas del atentado a la AMIA

Itongadol/Agencia AJN.- La Embajada de Argentina en Israel rindió hoy homenaje a la víctimas del atentado a la AMIA con un acto a realizado en la sede de la representación diplomática con un reducido número de funcionarios y representantes de la colectividad argentina en el país a raíz de las restricciones sanitarias dispuestas por la pandemia del COVID-19.

En su mensaje, el embajador argentino Sergio Urribarri resaltó que «hasta que este atentado no sea aclarado y los culpables paguen, los argentinos estaremos en deuda con los muertos ese día y también con sus familiares».

«Es difícil olvidar que estaba haciendo uno ese día. Sufrimos muchísimo en la Argentina y, por supuesto, la comunidad judía fue la que sufrió la mayor cantidad de víctimas», indicó Urribarri, para remarcar luego que «lo hemos sostenido durante tantos años que este fue un atentado a nuestro país».

El embajador indicó que «este atentado no distinguió edades, murieron niños, murieron ancianos, murieron judíos, cristianos, y hoy como lo hacemos todos los años volvemos a pedir por memoria, verdad y justicia».

En declaraciones a la Agencia AJN, Hernán Felman, vicepresidente Mundial del Fondo Nacional Judío Keren Kayemet LeIsrael (KKL), quien participó en la conmemoración resaltó el carácter «emotivo» del acto realizado en la Embajada de Argentina.

«Como todos los años no creo que el día sea lo importante sino el tiempo que pasa y sin lugar a dudas no acompaña y no olvida ni borra el recuerdo. Es un día de recuerdo y de esperanza de que se haga justicia», transmitió el dirigente.

Felman comentó que el KKL como todas las instituciones de la comunidad judía en la Argentina tienen «muy presente lo que ocurrió hace 26 años». «Desde un primer momento hemos recordado lo sucedido y como también lo hicimos con la Embajada de Israel y las víctimas del atentado al edificio de la AMIA tiene en nuestros bosques su forma de recordación, con los nombres de quienes perdieron la vida en los atentados».

«Hace dos años que recordamos también en forma especial al fiscal Alberto Nisman que sin lugar a duda es una más de las victimas del atentado a la AMIA. Hasta el esclarecimiento de su muerte no dejaremos de reclamar justicia por él también», transmitió.

Siempre en diálogo con esta agencia, Felman destacó el homenaje realizado en la Embajada de Argentina. «Estamos en los primeros días de la puesta en funciones del nuevo embajador Sergio Urribarri en Israel y lo importe es que fue un acto emotivo».

«Debido a la pandemia tuvo características reducidas pero fue un acto emotivo por las palabras del embajador Sergio Urribarri con un compromiso del gobierno argentino de que va a haber justicia por el atentado. Esa es una declaración importantísima», indicó.

Felman junto a León Amiras, presidente en ejercicio del Colegio de Abogados de Jerusalem y ex presidente de Olei, representaron a la comunidad argentina en Israel. «Durante el acto exprese que sin lugar a dudas tener en sus espaldas a más de 70.000 olim de la Argentina que están en Israel con sus familias es un momento muy emotivo en este especial año», manifestó el vicepresidente mundial del KKL.

«Lo más importante en estos casos es seguir con el reclamo justo de muchos argentinos y muchos judíos de todos el mundo para la aclaración de los hechos y poner ante la justicia a los culpables y a los autores intelectuales de este terrible atentado en la Argentina», agregó.

Para Felman, «el grito de todos los argentinos de buena fe y de todos los israelíes es encontrar a quienes causaron el asesinato de Alberto Nisman» y también apuntó que el seguir «propagando esa voluntad de justicia es la enseñanza que podemos dar a las nuevas generaciones».

Consultado sobre los elogios que el presidente Alberto Fernández dio a la figura del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Felman dijo: «No tengo ninguna duda que todas las acciones que está tomando el presidente Fernández y su gobierno son medidas que nosotros quisiéramos ver».

«Hay muchos síntomas muy positivos en la gestión del presidente Fernández y, por supuesto, uno de sus hitos fue su vista recordando el Holocausto (en enero de este año). No tengo ninguna duda que a pesar de las presiones, que imagino hay dentro del gobierno argentino, la actitud del presidente Fernández es un buen mensaje para todos nosotros y esperamos que tenga la fuerza y la capacidad de seguir adelante en ese camino», concluyó el vicepresidente del KKL.