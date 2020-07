AMIA/Atentado. AMIA reclamó que se extremen esfuerzos para que se mantengan las capturas internacionales de los iraníes

Itongadol.- El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, reclamó hoy a las autoridades nacionales al cumplirse el 26 aniversario del atentado a la mutual judía que “extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales” que pesa sobre ciudadanos iraníes acusados de participar en la voladura de la institución comunitaria “sigan vigentes en Interpol, y para que la comunidad internacional toda colabore” en el esclarecimiento de la causa.

En el marco de un acto virtual convocado por la AMIA debido a las restricciones sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia por el COVID-19, Eichbaum desde su despacho en el edificio reconstruido de la calle Pasteur, en el barrio de Once, de la ciudad de Buenos Aires, hizo un fuerte reclamo al poder político en este nuevo aniversario del ataque terrorista más trágico que sufrió la Argentina.

“Veintiséis años de impunidad son insoportables. Ninguna sociedad puede convivir con semejante carga, con semejante enfermedad que debilita a cualquier democracia. Por eso no abandonaremos nuestra lucha, que es la lucha de todos”, aseveró casi en el tramo final de su mensaje el discurso.

El acto virtual comenzó como ya es tradicional a las 9.53, hora de Buenos Aires, que fue el momento en que se produjo el estallido del edificio de la AMIA, con el sonido de una sirena de fondo. Luego se emitió el testimonio de sobrevivientes de la tragedia para continuar con la lectura a la nómina de fallecidos en el brutal ataque.

Luego se incluyó el testimonio del ex presidente del gobierno de España Felipe González quien sostuvo que “conmemorar es traer a la memoria aquel terrible atentado del 18 de julio de 1994”. “Conmemorar es volver a aquel momento para no olvidarlo”, sostuvo el ex mandtario, quien confesó: “Me conmocionó aquel terrible atentado”.

“El dolor no puede ser alimentado con el olvido. Hay que mantener la memoria, hay que mantener la solidaridad, hay que mantener el apoyo a esa comunidad golpeada por el terror”, aseveró González.

Por su parte, el presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum dijo que “hay algo que desde hace 26 años sigue exactamente igual” y remarcó que desde el momento del atentado “el tiempo de la justicia está detenido”. “Cada día 18 de julio es otra bomba, cada mes, cada día de estos 26 años que vivimos en impunidad, el asesinato se repite, el terrorismo gana la batalla y nuestra democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes”, subrayó el dirigente.

“A pesar del contexto y de la distancia física, nuestro dolor no cambia. Aunque no podamos estar reunidos para encender una vela y colocar una flor, seguimos juntos y de pie, honrando la memoria y exigiendo justicia”, expresó.

Eichbaum rescató la decisión del gobierno argentino de mantener “vigente”, el primer registro nacional de personas y agrupaciones vinculadas con el terrorismo que fue creado durante el gobierno de Mauricio Macri, y mediante el cual “se designó a Hezbollah como una agrupación terrorista”.

Para el titular de la AMIA con aquella medida “se comenzó a marcar el rumbo en la región que ya siguieron Paraguay, Honduras, Guatemala, Colombia”. “Desde Europa se ha sumado Alemania a la lista de países que tienen en claro la verdadera naturaleza de Hezbollah y la llamaron como una agrupación terrorista”, continuó.

En este contexto, Eichbaum ratificó que la vinculación de la organización libanesa con el atentado a la AMIA “está completamente probada en el expediente judicial”. “Tenemos la necesidad de decirlo una vez más: conocemos gran parte de la verdad. Falta la justicia”, aseveró.

“Es largo el camino por recorrer, le pedimos a las naciones del mundo, a los países de nuestro continente, comenzando con las naciones hermanas de Brasil y Uruguay que también tomen acciones concretas contra Hezbollah. Sabemos fehacientemente que Hezbollah sigue operando y fuertemente en la zona de la Triple Frontera. Sus contacto con los grupos criminales brasileños y sus intentos por penetrar en territorio argentino en la provincia de Misiones debe ser una preocupación de las autoridades nacionales”, subrayó.

Eichbaum indicó que “Hezbollah no es una amenaza del pasado, es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente”.

En su mensaje también apuntó contra el gobierno de Irán, ya que según sostuvo, la república islámica es “patrocinador y cómplice” de Hezbollah en el ataque a la AMIA al ser acusada como “la responsable intelectual del ataque”.

“Pedimos a las autoridades nacionales que extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales sigan vigentes en Interpol, y para que la comunidad internacional toda colabore finalmente con el reclamo argentino de Justicia”, reclamó el titular de la AMIA.

Asimismo, el dirigente indicó que “también está comprobado que los imputados no pudieron actuar solos, sin apoyo local. Sin embargo, 26 años más tarde, no hay una sola persona condenada y cumpliendo pena por un crimen de lesa humanidad. 85 muertos, 26 años, ni un solo preso”.

También la cuestionó la demora de 11 años para volver a juzgar el ex vendedor de autos Carlos Telleldín, acusado de proveer la camioneta para el atentado. Eichbaum sostuvo que esta postergación del juicio “atenta contra las aspiraciones de justicia de la comunidad”.

“Hace pocos días el juez federal Canicoba Corral, a cargo de la causa por el atentado desde 2005, presentó su renuncia. Nos preocupa que el juzgado en el que tramita la causa más compleja de la historia judicial argentina quede vacante y sin un juez a cargo”, sostuvo.

Al respecto añadió que “la AMIA no puede quedar a los vaivenes de los jueces subrogantes, eso implicaría una nueva razón para que permanezca definitivamente estancada”.

“Necesitamos, y parece increíble tener que decirlo a 26 años del criminal atentado, un juez que pueda realmente abocarse al estudio del caso y a conocerlo en profundidad, tal como su compleja naturaleza lo exige”, dijo.

Eichbaum expresó que “26 años impunidad son insoportables. Ninguna sociedad puede convivir con semejante carga, con semejante enfermedad que debilita a cualquier democracia. Por eso no abandonaremos nuestra lucha, que es la lucha de todos y tenemos que continuar persiguiendo justicia”.

El acto en su modalidad virtual finalizó con el testimonio de los familiares de las víctimas del atentado lo que permitió conocer nuevos rostros de los afectados por la tragedia.