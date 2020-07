Coronavirus. Nuevo récord de contagios en Israel y se retoman algunas restricciones

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel informó hoy que se registraron 1.819 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de casos activos a 25.636, lo que condujo al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu a aprobar una lista de restricciones con el objetivo de reducir el número de nuevas infecciones y aplanar la curva.

Del total de infectados, según consignó el portal de noticias Arutz Sheva, 213 pacientes están en estado grave y 58 están con asistencia respiratoria. El país ha visto 387 muertes por coronavirus desde el comienzo del brote a principios de este año. Otros 20.523 pacientes con coronavirus se han recuperado del virus.

En medio de este panorama, el viernes por la mañana, el gobierno de Israel aprobó una lista de restricciones destinadas a luchar contra el rápido aumento de los casos confirmados, incluida la imposición de un cierre parcial los fines de semana, la prohibición de las comidas en restaurantes y el cierre de gimnasios y piscinas públicas.

Algunos propietarios de restaurantes avisaron que planean ignorar la directiva del gobierno de cerrar sus establecimientos para todos los negocios que no sean comida que comenzará a aplicarse a partir de las cinco de la tarde del viernes.

Las principales figuras de la oposición atacaron el viernes al gobierno por las nuevas medidas de cierre para frenar los aumentos récord en los nuevos casos de coronavirus, destacó el diario The Times of Israel en su sitio web.

“Todo un país está tratando de entender las pautas para el fin de semana y no puede hacerlo. Todo un país está tratando de entender por qué las decisiones se toman en medio de la noche sin datos y no puede hacerlo. Todo un país está tratando de entender por qué (los ministros) ignoran a los médicos y economistas que dicen que esto es un completo caos y que no pueden hacerlo”, escribió en Twitter el líder de la oposición, Yair Lapid, que dirige el partido Yesh Atid.

Agregó: “El gobierno se ha descarrilado. Ha perdido la confianza del público “.

Lapid dijo que lo que se necesitaba para combatir la pandemia era el nombramiento de un funcionario para gestionar la respuesta de Israel al virus, una propuesta ampliamente respaldada que el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ministro de Salud, Yuli Edelstein, han resistido. También dijo que “se necesitan datos organizados, una estrategia y explicaciones claras para el público”.

Por su partes el ex ministro de Defensa Avigdor Liberman, jefe del partido secularista de derecha Israel Beitenu, acusó al gobierno de tomar constantemente “decisiones extrañas” con respecto a nuevas restricciones.

“Esta noche volvimos a probar el amateurismo gerencial y la falta de profesionalismo de este gobierno de mierda”, escribió en Facebook con cierto tono de indignación. “Esta es la verdad que no te dicen: este gobierno no tiene datos sobre la fuente de infecciones e incluso cuando la hay, la ignoran”, completó el ex socio de Netanyahu en el poder.

Lo cierto es que Liberman se refería al reciente comentario del ministro del Likud, Tzachi Hanegbi, sobre las afirmaciones de que algunos israelíes no tenían suficiente dinero para alimentos debido a que la crisis económica causada por la pandemia fue una “mierda”. Hanegbi luego se disculpó por los comentarios.

“En lugar de lidiar con los fracasos, ponen al público en pánico, tiran dinero innecesariamente para reducir el nivel de protesta y luego imponen restricciones sin un examen minucioso de los datos, en lugar de depender del ‘sentido común’ y del (Ministro del Interior Aryeh) Deri, quien le dijo a Netanyahu que las playas durante el fin de semana son como una lata de sardinas’”, señaló Liberman.

Por su parte, el diario Maariv publicó en su sitio web un importante informe sobre la reacción de los comerciantes ante el anuncio de nuevas restricciones y anticipó que muchos restaurantes en todo el país no tienen la intención de cerrar sus puertas esta noche a pesar de la decisión del gobierno.

Entre otras cosas, los restaurantes “Coffee Bar”, “Herzl 16” e “Ivy” en Tel Aviv anunciaron su participación en una protesta. La página oficial del restaurante Coffee Bar dice: “Nos unimos a la protesta de los restauradores, hoy cerraremos. No tomarán decisiones en medio de la noche como ladrones y esperarán que estemos condenados. Seguiremos abiertos hoy. ¡Servicio de protesta!”.

La asociación de restaurantes comunicó: “Una vez más, estamos presenciando la conducta caprichosa e irresponsable de un gobierno que ha perdido el rumbo. No se puede esperar que cerremos nuestros negocios con un aviso de pocas horas. Fin de semana, son los días en que el tráfico de nuestros clientes aumentó, los dueños de negocios se abastecieron de materias primas y refuerzos. No podemos soportar el daño adicional involucrado en tirar las materias primas o donarlas, ciertamente entendemos los muchos restaurantes que han anunciado que tienen la intención de permanecer abiertos durante el fin de semana y exhortan al gobierno israelí a cambiar su decisión desde temprano en la mañana y aplicar las restricciones a partir de la próxima semana”.

El legislador Ofer Kasif dijo: “Fortalezco las manos de los comerciantes que decidieron abrir el negocio esta noche contra las directivas del gobierno. Sin una solución adecuada para empleados y restaurantes, el fallo es ilegítimo y es imposible esperar que lo obedezcan”.

“Estamos eliminando la industria de los restaurantes”, advirtió Shai Berman, presidente de la Asociación de Restaurantes y Cafeterías, ante la prohibición de reunirse con los clientes y regresar al horario de comida para llevar y entregas. “Ya estamos desesperados. Muchos restaurantes sienten desesperación, ruptura, colapso de empresas vivas”, dijo Berman.

“Cuando llevas a la gente a un estado extremo, a un instinto de supervivencia, la opción es abrir o cerrar y huir. Gente deprimida, no tenemos horizonte”, agregó, advirtiendo: “Saldremos a protestar”.

Rafi Ben Harush, codirector del restaurante Enimer en la calle Hayarkon en Tel Aviv, advirtió: “El 27 de mayo, tenía 80 empleados del hospital y el trabajo no era como antes del cierre. En la última semana, un cierre mental ha comenzado a flotar y los clientes han comenzado a poner los pies en alto. Comenzamos a incorporar entregas de alimentos en el negocio, que se solicitan a través de Internet, pero esa aún no es la clave de la solución. Estamos constantemente pensando fuera de la caja, pero no hay sustituto para un restaurante”.

Mientras tanto, los jefes de las autoridades del Negev se dirigieron ayer al ministro de Salud, Yuli Edelstein, con una solicitud para excluir al turismo rural bajo la política de cierre de los fines de semana. Exigen permitir actividades en un espacio abierto del desierto para hasta 30 participantes, mientras mantienen la distancia social y continúan otorgando permisos para viajes y actividades en el campo.

“La principal fuente de sustento en el Negev durante este período depende del turismo los fines de semana. El cierre del oxígeno dañará fatalmente la región del Negev”, advirtieron. La asociación “Turismo de la Tierra de Galilea” también pidió la exclusión del turismo rural en Galilea y los Altos del Golán de la política de cierre de los fines de semana.

“El turismo rural en Galilea y los Altos del Golán es un apoyo económico para muchas familias, cuyos medios de vida se han visto gravemente afectados por la crisis de Corona”, señaló la directora general de la asociación, Dorit Elmaleh.