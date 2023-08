Veterano de las FDI muere dos días después de autoinmolarse debido al rechazo del reconocimiento del TEPT

Itongadol.- Un veterano de las Fuerzas de Defensa de Israel que se prendió fuego después de que se denegara su solicitud para que se le reconociera que padecía trastorno de estrés postraumático (TEPT) murió el jueves, dos días después de la autoinmolación en su casa de la ciudad costera de Netanya.

Bar Kalaf, de 33 años, fue trasladado el martes al Centro Médico Sheba de Ramat Gan con quemaduras graves en todo el cuerpo. El jueves fue declarado muerto. No hubo comentarios inmediatos del hospital.

El Ministerio de Defensa ha dicho que se había denegado la solicitud de Kalaf para que se le reconociera que sufría trastorno de estrés postraumático como consecuencia de su servicio militar.

Kalaf sirvió en el ejército entre 2008 y 2011, y fue llamado como reservista durante la guerra de Gaza de 2014.

Tras su servicio, presentó una solicitud para que se le reconociera como veterano herido, lo que le habría permitido optar a ayudas y prestaciones estatales.

El ministerio dijo el jueves que «comparte el dolor de la familia Kalaf por la muerte de Bar Kalaf.»

«La solicitud de Kalaf fue examinada a fondo por los mejores psiquiatras del Ministerio de Defensa, y no se encontró ninguna conexión entre su enfermedad mental, que no es un trastorno de estrés postraumático, y su servicio militar», afirmó.

Una fuente del Ministerio de Defensa afirmó que, según los expertos en salud mental, «hay una serie de enfermedades mentales que se dan en jóvenes de hasta 30 años. Estas enfermedades no están relacionadas con el servicio militar».

La madre de Kalaf, Kochava, habló con el sitio de noticias Walla el martes, diciendo: «Estaba desesperado, no conseguía ayuda».

«Pedimos reconocimiento al Ministerio de Defensa. Mi hijo me dijo que no podía arreglárselas con la puerta cerrada. Hay que seguir investigando este asunto, porque, después de todo, no está en buena forma», añadió entonces.

En abril, horas antes de que Israel celebrara su Día de Conmemoración anual de los soldados caídos y las víctimas del terrorismo, un veterano de las IDF intentó prender fuego a una oficina del Ministerio de Defensa que se ocupa de la rehabilitación de los soldados heridos. El Ministerio dijo entonces que el hombre estaba aparentemente descontento porque su solicitud para ser reconocido como veterano herido había sido desestimada en 2013.

Hace dos años, el veterano de las IDF Itzik Saidyan se autoinmoló frente a las oficinas de Petah Tikva del Departamento de Rehabilitación para soldados discapacitados, en un caso que atrajo la atención nacional sobre la difícil situación de los veteranos de las IDF traumatizados por sucesos ocurridos durante su servicio militar.

Saidyan, que desde entonces se ha recuperado en su mayor parte, dijo que había luchado durante años para recibir la atención que había solicitado para el trastorno de estrés postraumático, que según él se derivaba de su servicio en el ejército.

El tratamiento de los veteranos heridos por parte del Ministerio de Defensa fue objeto de un intenso escrutinio tras la sombría protesta de Saidyan.

Los veteranos y sus defensores llevan mucho tiempo denunciando que el departamento proporciona una atención deplorablemente insuficiente y somete a los solicitantes a una burocracia tan enrevesada y tortuosa que muchos se ven obligados a contratar costosos abogados para que les ayuden a navegar por el sistema.

Tras la autoinmolación de Saidyan y las protestas que la acompañaron, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha algunas reformas que llevaba años considerando pero que no había tenido la voluntad política de llevar a cabo.