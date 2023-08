Las fuerzas israelíes abaten a terrorista palestino cerca de Nablus

Itongadol.- Un terrorista palestino fue abatido por las fuerzas israelíes cerca de la ciudad de Naplusa, en el norte de Cisjordania, antes del amanecer del jueves, según informaron funcionarios sanitarios palestinos.

Amir Khalifa, de 27 años, que según los medios de comunicación palestinos pertenecía a un grupo armado de la zona de Naplusa y era buscado por Israel, recibió un disparo durante los enfrentamientos con las fuerzas israelíes en la localidad de Zawata.

Según el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina, Khalifa recibió un disparo mortal en la cabeza y la espalda.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que las tropas que llevaban a cabo una «actividad proactiva» cerca de Nablus fueron tiroteadas. Los soldados devolvieron el fuego e hirieron al pistolero, según las IDF.

En una cuenta de Telegram, supuestamente vinculada a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, se afirmaba que Khalifa era comandante del ala local del grupo terrorista en el campo de refugiados de Ein Beit al-Ma’, en Nablús, también conocido como campo de al-Ein o campo n.º 1.

Mientras tanto, el jueves por la mañana, la policía aclaró para su publicación que fuerzas especiales habían detenido a un palestino sospechoso de planear un atentado terrorista en Israel la semana pasada.

El sospechoso, de 21 años, fue detenido por miembros de la unidad policial de élite 33, también conocida como Gideonim, en la ciudad cisjordana de Jericó.

La violencia se ha recrudecido en Cisjordania en el último año y medio, con un aumento de los tiroteos palestinos contra civiles y tropas israelíes, redadas de detención casi diarias por parte del ejército y un repunte de los ataques de colonos judíos extremistas contra palestinos.

Las IDF informaron de que las tropas detuvieron a tres palestinos buscados durante las redadas llevadas a cabo en Cisjordania a primera hora del jueves, con violencia en algunas zonas.

El ejército confirmó también el jueves los disparos efectuados la mañana anterior por palestinos contra la localidad israelí de Bat Hefer, situada cerca de la barrera de seguridad de Cisjordania y de la ciudad palestina de Tulkarem. No se produjeron daños ni heridos.

Según las IDF, las tropas encontraron varios casquillos de bala en la zona y estaban buscando a los autores del ataque.

Los atentados terroristas palestinos en Israel y Cisjordania han causado 26 muertos y varios heridos graves desde principios de año. Según un recuento de The Times of Israel, 169 palestinos de Cisjordania también han muerto durante el mismo periodo; la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras perpetraban atentados, pero algunos eran civiles no implicados y otros murieron en circunstancias poco claras, incluso a manos de colonos israelíes armados.