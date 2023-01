La mitad de los israelíes cree que los judíos de la Diáspora deberían ser parte del debate sobre la Ley del Retorno

Itongadol.- Una nueva encuesta encontró que casi la mitad de los israelíes piensa que los judíos de la Diáspora deberían ser parte del debate público sobre la Ley del Retorno y que el 51% piensa que cancelar la «cláusula del nieto» de la Ley del Retorno puede reducir significativamente la aliá (50%). La encuesta fue realizada por Shlomit Ravitsky Tur-Paz, directora del Centro Joan e Irwin Jacobs para una Sociedad Compartida y el Centro Familia Viterbi para la Investigación de Políticas y Opinión Pública del Instituto de Democracia de Israel.

Cuando se les preguntó si se incluiría a representantes de la Diáspora en las discusiones de la Knesset sobre la Ley del Retorno, el 46% estuvo de acuerdo y el 40% no estuvo de acuerdo. Entre los ortodoxos, el 55% está en contra y el 37% apoya la participación. Entre los religiosos nacionales, el 50% apoya la participación de los judíos de la Diáspora, además del 52% de los israelíes seculares.

El 44% está de acuerdo con que cancelar la «cláusula del nieto» de la Ley del Retorno puede dañar el principio sionista de absorber la inmigración y reunir a los exiliados. El 79% de los inmigrantes de la antigua Unión Soviética (FSU) está de acuerdo con esa misma afirmación.

Además, el 51% de los israelíes está de acuerdo con que cancelar la «cláusula del nieto» de la Ley del Retorno reducirá significativamente la aliá. Entre los que votaron por los partidos que componen la coalición actual, el 44% está de acuerdo y el 44% no está de acuerdo con que esto reducirá significativamente la inmigración a Israel. El 70,1% de los votantes de la FSU acordó con que eso dañará la cantidad de olim.

El 50% de los israelíes cree que el Estado de Israel debería ofrecer soluciones de conversión más indulgentes para los israelíes no judíos según la Halajá. Entre los judíos, el apoyo alcanza el 54% y entre los votantes de la coalición solo el 33%. El 66% de los olim de la FSU está de acuerdo con que el Estado de Israel debería ofrecer soluciones de conversión más indulgentes para los israelíes no judíos según la Halajá.

Cuando se les preguntó hasta qué punto un israelí se sentiría molesto si un miembro masculino o femenino de su familia se casara con alguien que no es judío según la Halajá pero creció en Israel, el 98% de los haredim se sentiría molesto si eso le sucediera a un miembro masculino de la familia y el 92% de los religiosos nacionales también reaccionaría de la misma manera. Por el contrario, el 70% de los israelíes seculares dijo que no le molestaría que alguno de sus familiares se casara con alguien que no fuera judío pero creció en Israel.

La abogada Ravitsky Tur-Paz declaró: «Esto demuestra, una vez más, que existen enormes brechas entre varios sectores con respecto a la identidad judía de Israel y hace clara la necesidad de un diálogo intensivo en un intento de llegar a un acuerdo amplio».

“Admito que tenía un punto de vista ciego sobre cuán sensible es para los judíos que no viven» en Israel la Ley del Retorno, dijo ayer el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, durante la conferencia Democracia 2023 de The Jerusalem Post en el Instituto de Democracia de Israel. «Ahora sé que es muy sensible emocionalmente. Ahora entiendo, como ministro, que existen esas sensibilidades”.

Sobre el comité que pretende promover la discusión sobre el Derecho al Retorno, Chikli dijo que “ese comité será dirigido por el ministro Ofir Sofer y el presidente Isaac Herzog quiere que las discusiones se realicen en la Residencia del Presidente. No sabemos cuál será la conclusión. El objetivo no es cancelar la ley, sino crear un proceso más lento y complejo para recibir la ciudadanía. En los Estados Unidos toma tiempo obtener una ‘tarjeta verde’; por lo tanto, estos cambios deberían ser de interés para el pueblo judío”.