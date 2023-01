Netanyahu: Simulacro conjunto EE.UU.-Israel muestra alianza inquebrantable

AJN/Itongadol.- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, visitó el miércoles el centro de comando de la Fuerza Aérea para administrar los grandes ejercicios conjuntos de Estados Unidos e Israel «Roble enebro», vistos por muchos como una amenaza no tan velada para Irán en el enfrentamiento nuclear en curso, así como para otros adversarios.

Netanyahu dijo que el simulacro “manifiesta la asociación estratégica inquebrantable entre Israel y Estados Unidos y constituye otra etapa en la construcción del poder militar de Israel”.

“Israel siempre se defenderá, pero obviamente elogia la poderosa cooperación con nuestro gran aliado”, agregó el primer ministro.

Los Estados Unidos y las FDI lanzaron el lunes lo que algunos funcionarios israelíes y estadounidenses han descrito como el ejercicio conjunto a gran escala más importante hasta la fecha.

El ejercicio, conocido como los simulacros «Roble enebro», involucrará a miles de fuerzas, una docena de barcos, un número significativo de drones de ataque y recolección de inteligencia y 142 aviones, incluidos bombarderos con capacidad nuclear, y se realizará durante toda esta semana.

Estos simulacros están destinados a demostrar y profundizar la integración entre los ejércitos de los Estados Unidos e Israel, dijo un alto funcionario de defensa de los Estados Unidos esta semana, y se producen en un momento de creciente tensión por el programa nuclear de Irán.

El ministro de Defensa, Yoav Galant, participó en la visita de Netanyahu y dijo el miércoles que “el poder de las FDI es lo que facilita la vida ordinaria en nuestra tierra”, al tiempo que elogió la asociación con los Estados Unidos por mejorar la capacidad de Israel para proyectar poder.

El jefe de Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, el jefe de la Fuerza Aérea, general de división Tomer Bar, y otros altos funcionarios militares y de seguridad nacional también estaban presentes.

Crítico para cualquier ataque potencial contra la República Islámica, el ejercicio involucrará aviones de reabastecimiento de combustible en el aire, incluido el avión KC-46, que Israel eventualmente recibirá de los Estados Unidos, dijeron las FDI.

Las FDI dijeron que habría simulacros especiales de reabastecimiento de combustible en el mar con los barcos Sa’ar 5, para aumentar el paraguas operativo marítimo de las FDI.

Además, el Sistema de Artillería de Cohetes de Alta Movilidad de los Estados Unidos (HIMARS) se usará junto con varios cohetes de ataque israelíes similares. El HIMARS tiene un alcance de alrededor de 480 kilómetros y se dice que es muy preciso dentro de un rango de 300 kilómetros.

Aunque es probable que los ejercicios atraigan el interés de Teherán, un funcionario estadounidense dijo que no habrá maquetas de objetivos iraníes y que los ejercicios no están orientados en torno a algún adversario en particular.

“Creo que la escala del ejercicio es relevante para una amplia gama de escenarios e Irán puede sacar ciertas inferencias de eso”, reconoció el funcionario.

«Realmente está destinado principalmente a patear los neumáticos de nuestra capacidad de hacer cosas a esta escala con los israelíes contra una amplia gama de amenazas diferentes».

Este mes, F-15 estadounidenses y F-35 israelíes despegaron y maniobraron en la base aérea de Nevatim, en el Sur, en un simulacro relacionado con un ataque a «objetivos profundos», un eufemismo israelí frecuente para referirse a Irán.

En noviembre se vio otro gran simulacro conjunto que involucró a Estados Unidos e Israel.

Los ejercicios incluirán fuego real e involucrarán a 6.400 fuerzas estadounidenses, muchas de las cuales estarán a bordo del portaaviones George H.W. Bush, y unos 450 soldados sobre el terreno en Israel, dijo el funcionario.

Más allá de los bombarderos B-52, el avión estadounidense incluirá F-35, F-15, F-16 y F-18. Los simulacros se llevarán a cabo en grandes distancias, involucrando tierra, mar, aire y espacio, dijo el funcionario.

La planificación de los ejercicios comenzó hace un par de meses, antes de que el primer ministro Benjamin Netanyahu recuperara el cargo el 29 de diciembre, pero ciertamente envía su deseado mensaje de fortaleza a la República Islámica.

Israel se ha opuesto a los intentos del presidente estadounidense Joe Biden de revivir el acuerdo nuclear con Irán de 2015, preocupado por que no detenga el desarrollo de un arma nuclear por parte de Teherán.

Pero esos esfuerzos de negociación se han dejado de lado por ahora mientras Washington presiona a Irán para que deje de proporcionar drones a Rusia para su guerra contra Ucrania y busca detener la represión a los manifestantes iraníes.

Netanyahu ha expresado optimismo sobre las posiciones convergentes de los dos países sobre Irán después de reunirse recientemente en Jerusalem con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan.

“Tenemos gobiernos israelíes de un tipo u otro. Van y vienen. Pero lo que no cambia es nuestro compromiso férreo con la seguridad de Israel”, dijo un alto funcionario estadounidense.

“Entonces, esta es una señal de que continuamos respaldando a Israel en un momento en que hay mucha turbulencia e inestabilidad en toda la región”.

“Creo que es justo decir que el programa nuclear de Irán está ahora más avanzado que nunca. Sus líneas de tiempo de ruptura están más comprimidas. Su conocimiento y experiencia han aumentado”, dijo el funcionario. «Así que el desafío ha subido».

El funcionario dijo que los simulacros mostrarán cómo Estados Unidos podría movilizar efectivamente un gran número de fuerzas listas para la batalla en Medio Oriente.