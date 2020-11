Israel firmó un acuerdo con Pfizer para obtener 8 millones de dosis de su vacuna en enero

Itongadol/AJN.- El primer ministro afirmó que Israel recibirá dosis suficientes para inocular a 4 millones de israelíes, aunque informes extraoficiales aseguran que el acuerdo permite a la compañía cumplir sus promesas sólo si las circunstancias lo exigen.

El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció hoy, viernes, que Israel firmó un acuerdo con Pfizer para comprar 8 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, días después de que la empresa farmacéutica estadounidense afirmara que tenía un 90 por ciento de efectividad para prevenir el COVID-19.

El anuncio se produjo en medio de nuevas señales preocupantes de que las infecciones en el país podrían tener una tendencia al alza nuevamente.

“Si la tendencia actual continúa a la luz de la flexibilización [de las restricciones] que se ha implementado y las que están sobre la mesa, se espera un nuevo aumento de la morbilidad en los próximos días”, afirmó el Centro Nacional de Información y Conocimiento del Coronavirus en su reporte diario.

El sitio de noticias Ynet informó que los datos internos del Ministerio de Salud mostraban que el R-cero de la pandemia, la cantidad de personas infectadas por cada persona infectada, había aumentado a 1.0 por primera vez desde que Israel comenzó a salir de su segunda cuarentena nacional a mediados de octubre.

Cualquier valor de R-cero por encima de 1 significa que la pandemia está creciendo, mientras que los valores por debajo de 1 indican que se está reduciendo.

Como parte del acuerdo con Pfizer, Netanyahu dijo que Israel recibiría 8 millones de dosis de la vacuna, suficientes para inocular a 4 millones de israelíes.

Netanyahu expresó su esperanza de que Pfizer comience a suministrar la vacuna en enero, en espera de la autorización de los funcionarios de salud de Estados Unidos e Israel.

«Este es un gran día para Israel y un gran día para nuestra victoria sobre el coronavirus», expresó Netanyahu en un comunicado televisado en la sede militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Tel Aviv.

Sin embargo, el sitio de noticias Ynet informó que el acuerdo no obliga a Pfizer a suministrar las vacunas, sino que solo declara que tiene la intención de hacerlo «según las circunstancias». Si no las suministra, la empresa devolverá el adelanto de dinero de Israel.

El informe dijo que Israel pagará el anticipo de 120 millones de NIS (35 millones de dólares) la próxima semana, y otros 680 millones de NIS (202 millones de dólares) cuando lleguen las primeras vacunas. Luego, Pfizer proporcionará cientos de miles de vacunas cada mes durante 2021.

Netanyahu señaló que Israel firmó acuerdos de suministro con otras empresas que desarrollan vacunas y dijo que «la misión nacional» era garantizar que todos los israelíes estén vacunados contra el coronavirus. También dijo que estaba presionando a los líderes mundiales para garantizar que Israel esté entre los primeros países en recibir vacunas, «para que no nos vuelvan a poner en la fila».

Netanyahu agradeció a Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, con quien habló por teléfono varias veces en los últimos días.

“Las conversaciones entre nosotros llevaron a la eliminación de los obstáculos finales y al cierre del trato”, destacó.

Dado que no se espera que la vacuna esté disponible hasta dentro de unos meses, Netanyahu instó a los israelíes a continuar siguiendo las pautas del gobierno para prevenir la propagación del virus.

“Si continuamos trabajando juntos… estaremos entre los primeros del mundo en salir de la crisis del coronavirus. Esa es la situación por la que me esfuerzo continuamente”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud israelí, Yuli Edelstein, dijo que esperaba que «cantidades significativas» de la vacuna comenzaran a llegar a principios de 2021.

“Esto es muy importante, pero como he dicho, no debemos volvernos complacientes. No hay vacuna para la complacencia”, expresó Edelstein, pidiendo a los israelíes que usen máscaras y observen las reglas de distanciamiento social.

Pfizer y su socio alemán BioNTech confirmaron el acuerdo con Israel en una declaración conjunta el jueves por la noche.