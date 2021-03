El CEO de Pfizer explicó por qué se eligió a Israel como país “ejemplo” para vacunar a su población

Itongadol/Agencia AJN.- El director general de Pfizer, Albert Bourla, explicó los motivos por los cuales Israel fue elegido para el primer país vacunar a su población. Además elogió al sistema sanitario israelí y se comprometió a seguir suministrándole vacunas.

“Sabíamos que iba a ser bueno para la humanidad si se elegía un país que sirva de ejemplo lo que la vacuna puede contribuir a la salud de su población, así como a su economía, porque podrá reabrir su actividad”, indicó Bourla en declaraciones al canal 12 israelí.

“Por supuesto que hablé con varios jefes de Estado, incluido Netanyahu, y él me convenció de que Israel es un lugar con las condiciones adecuadas para las pruebas. Me impresionó la obsesión de su primer ministro: me llamó 30 veces”, expresó el CEO a la periodista israelí Yonit Levi.

El CEO de Pfizer abordó la lucha para adaptar la vacuna a las diversas variantes que se están desarrollando en todo el mundo: “Definí como meta para mi equipo que estemos listos para desarrollar una vacuna adaptada a una nueva variante que será definida como preocupante dentro de cien días”.

En este marco, Bourla trató de calmar ánimos y especificó que la única variante a tratar es la sudafricana, debido a que las vacunas que desarrolla su compañía es muy efectiva contra la cepa británica. “El 80 por ciento de los casos en Israel contrajeron la variante británica, y los resultados fueron excelentes”, indicó.

Informes de AMAN (Inteligencia militar israelí) y el Ministerio de Salud publicados esta mañana indican que persiste la tendencia a la disminución de la morbilidad por el coronavirus en el país. La tasa de positividad, sobre un total de 98.660 test practicados en las últimas 24 horas, dio 2.9%, la cifra más baja en los últimos tres meses.

El reporte diario presentado por sanidad reveló que en el día de ayer se detectaron 2.802 casos de coronavirus. Desde iniciada la pandemia dieron positivos 812.823 personas por la enfermedad.

El ritmo reprductivo básico de la enfermedad disminuyó a 0.85%. De la misma manera ocurrió en todos los sectores de la sociedad israelí: en la comunidad árabe bajó a 0.95%, laica 0.91% y 0.9% en la ultraortodoxa. Días atrás esta cifra superaba el 1%, y desde el Ministerio de Salud estiman, con cautela, que se puede tratar de un debilitamiento de la pandemia.