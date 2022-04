Bennett se enfrenta a presentadora de la CNN por las tensiones en Jerusalem

Itongadol.- El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, mantuvo el miércoles un tenso intercambio de opiniones con la presentadora de la CNN Christiane Amanpour sobre el conflicto palestino-israelí y la gestión de Israel de los recientes enfrentamientos en el Monte del Templo, en la Ciudad Vieja de Jerusalem.

En la entrevista, Amanpour preguntó a Bennett por qué la policía israelí entra a veces en la mezquita de Al-Aqsa, situada en el Monte del Templo, alegando la sensibilidad de los palestinos y los musulmanes en otros lugares.

«Ahí está otra vez empezando la historia por el medio», respondió Bennett. Refiriéndose a los enfrentamientos del pasado viernes en el Monte del Templo, el tercer lugar más sagrado del Islam y el más sagrado del judaísmo. Bennett explicó que la policía entró en la mezquita después de que se lanzaran piedras desde ella hacia los agentes.

«Mi responsabilidad como primer ministro de Israel es garantizar la libertad de oración para todos en Jerusalem, incluidos los musulmanes, por lo que tuve que enviar a la policía para desalojar a los alborotadores y funcionó», expresó Bennett, quien agregó que «ante la violencia hay que actuar con dureza».

En respuesta, Amanpour citó los comentarios que el jefe del Mando Central israelí, el general de división Yehuda Fuchs, hizo a The New York Times en febrero, cuando expresó su preocupación por el «terrorismo de los colonos» tras el aumento de la violencia y el vandalismo por parte de los colonos en Cisjordania. Fuchs es el responsable de las fuerzas israelíes en la zona.

«Cisjordania está ocupada desde 1967, los colonos pueden estar allí. Los violentos que están en la zona son la minoría», había dicho Fuchs.

A continuación, la periodista de la CNN volvió a sacar a relucir los comentarios de Fuchs y pidió a Bennett que respondiera al comandante diciendo que su trabajo es proteger tanto a los israelíes como a los palestinos.

«Lo que ha estado proyectando es descaradamente falso», dijo Bennett. «Es una mentira, simplemente una mentira».

«No señor, no puede decirme eso», replicó ella. «No puede decirme que estoy mintiendo».

Bennett dijo que de los varios cientos de miles de israelíes que viven en los asentamientos de Cisjordania, «hay varios cientos, quizás incluso menos, que han aplicado la violencia de vez en cuando».

«¿Pero a quién están asesinando? Estamos viendo a palestinos asesinar a israelíes. No estamos viendo a israelíes asesinando a palestinos, y por eso no hay simetría aquí», afirmó Bennett, quien añadió que «estos no son territorios ocupados, son territorios en disputa, y hemos reclamado nuestro lugar al igual que ellos».

Con respecto a la coexistencia Bennett dijo que tienen que encontrar la manera de vivir juntos: ‘‘Ese es mi trabajo. Proporcionar seguridad a los israelíes y dignidad a los palestinos. Estoy trabajando en eso y lo estamos consiguiendo».

En relacion al trabajo conjunto con los dirigentes palestinos Bennett fue contundente: «El problema es que los dirigentes palestinos son totalmente corruptos, incompetentes, así que tenemos que hacer el trabajo porque no hay nadie con quien trabajar en el otro lado, y… de hecho, estamos añadiendo puestos de trabajo, mejores puestos de trabajo, pero al final del día, mi máxima responsabilidad es proporcionar seguridad al pueblo israelí».